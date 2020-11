IGT espande il portafoglio hardware Wheel of Fortune del cabinet per ruote PeakSlant49

International Game Technology ha annunciato oggi di aver ampliato il proprio portafoglio di hardware per i giochi di slot Wheel of Fortune® con il lancio a livello nazionale del cabinet PeakSlant49 ™. L’imponente e accattivante settore ha recentemente debuttato con il coinvolgente gioco Wheel of Fortune® Mystery Link ™ presso ARIA Resort & Casino a Las Vegas, Nevada e al Foxwoods Resort Casino a Ledyard, Connecticut. IGT espande il portafoglio hardware Wheel of Fortune® con il lancio da costa a costa del cabinet per ruote PeakSlant49. Il cabinet per ruote PeakSlant49 è un’estensione della fortunata serie di hardware Peak di IGT ed è stato progettato appositamente per il contenuto delle slot Wheel of Fortune della società. A quasi nove piedi di altezza, il cabinet PeakSlant49 diventa un faro per il jackpot di un casinò con la sua ruota video vibrante e dinamica e il display touchscreen ultra-HD curvo da 49 pollici. Dotato di illuminazione intelligente, tecnologia audio avanzata, un caricatore wireless induttivo e una porta di ricarica USB, il cabinet con ruote PeakSlant49 include una gamma di funzioni che contribuiscono all’esperienza da giocatore. Inoltre, il cabinet è dotato di un pannello Dynamic Player basato sulle prestazioni che include un display multi-touch da 13,3 pollici, un pulsante bash e un design ergonomico.

Jeff Elmore, Vice President of Casino Operations di ARIA, ha spiegato: “I giochi di Wheel of Fortune sono uno dei nostri prodotti più popolari in ARIA. Crediamo che, con il lancio del nuovo cabinet, i nostri partner di IGT abbiano sviluppato una nuova entusiasmante tecnologia che i nostri ospiti apprezzeranno e che migliorerà la loro esperienza di gioco complessiva”. Bryan Hayes, Vicepresidente senior di Foxwoods Resort Casino, Operazioni di gioco, ha dichiarato: “Le slot Wheel of Fortune sono un punto fermo nel casinò di Foxwood da decenni, quindi sono fiducioso che i nostri clienti coglieranno l’opportunità di giocare all’ultima iterazione di IGT del gioco”. Il cabinet è stato lanciato con il divertente gioco slot Wheel of Fortune Mystery Link con temi di gioco base Lucky Lotus® e Enchanted Blossoms ™. I giochi multi-denominativi selezionabili dal giocatore sono ricchi di meccaniche avvincenti come la funzione Mystery Link che è la porta d’accesso ai quattro jackpot progressivi del gioco e la meccanica di blocco e respin leader del settore. Suzanne Prete, SVP Global Licensing & Brand Management di Sony Pictures Television, ha affermato: “IGT continua a rinvigorire l’esperienza delle slot Wheel of Fortune con nuovi entusiasmanti giochi e hardware come le slot Mystery Link Wheel of Fortune sul cabinet della ruota PeakSlant49. In qualità di marchio di intrattenimento, la slot Wheel of Fortune mantiene la sua eredità di pagamento del jackpot grazie alla passione e alla leadership di IGT nella creazione dei migliori giochi da casinò del mondo”.

"Ora più che mai, i nostri clienti cercano IGT per produrre giochi memorabili come Wheel of Fortune Mystery Link sul PeakSlant49 Wheel cabinet che ispirano il gioco, guidano le visite al casinò e li aiutano a differenziare i loro piani. Il cabinet per ruote PeakSlant49 di IGT è stato progettato in modo esclusivo per i contenuti delle slot Wheel of Fortune e il suo marchio di fabbrica, l'intrattenimento che guida l'anticipazione che i giocatori hanno imparato ad amare. Crediamo che operatori leader come ARIA e Foxwoods trarranno vantaggio dalle esperienze supportate dalla ricerca e dalle prestazioni che questo cabinet introdurrà nei casinò" ha affermato Nick Khin, capo IGT. Il cabinet PeakSlant49 Wheel è il quarto cabinet della serie Peak di IGT lanciato nel 2020. Segue le introduzioni di successo sul mercato dei cabinet PeakSlant49 ™, PeakSlant32 ™ e dei pluripremiati PeakBarTop ™. Per i clienti IGT ADVANTAGE®, il cabinet PeakSlant49 può essere dotato di tecnologia Bluetooth per consentire agli operatori di integrarsi con la tecnologia dei sistemi di gioco cashless di IGT, Resort Wallet ™.

