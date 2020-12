IGT espande il portafoglio di biglietti istantanei della DC Lottery con giochi ad alte prestazioni

International Game Technology PLC (IGT) ha annunciato che la sua controllata, IGT Global Solutions Corporation, ha firmato un’estensione del contratto di un anno con Office of Lottery and Gaming (DC Lottery) del Distretto di Columbia per fornire giochi di biglietti istantanei e servizi correlati fino al 1 ° dicembre 2021. L’estensione consente alla Lotteria di esercitare altre tre opzioni di estensione di un anno. IGT è venditore per la DC Lottery dal 2014. Durante questo periodo, IGT ha sviluppato più biglietti per la DC Lottery, con un prezzo compreso tra $1 e $10. IGT ha anche aiutato la DC Lottery a lanciare iniziative entusiasmanti come Super Ticket™ e tre giochi a tema. Altri giochi che hanno avuto successo per la DC Lottery sono i temi delle festività e quelli ispirati a giochi di slot popolari che supportano una varietà di design innovativi e ben noti contenuti con licenza.

Beth Bresnahan, Direttore esecutivo della DC Lottery, ha spiegato: “La DC Lottery, con la guida e l’esperienza di IGT, cerca continuamente modi per portare nuovi e interessanti prodotti di biglietti istantanei ai nostri giocatori. La DC Lottery non vede l’ora di continuare a fornire giochi di lotteria di alta qualità da IGT oggi e in futuro”. “IGT ha lavorato a stretto contatto con la DC Lottery negli ultimi sei anni per offrire giochi che coinvolgano e attraggano nuovi giocatori, offrendo al contempo esperienze di gioco eccezionali. IGT è lieta di continuare a lavorare con la DC Lottery e non vediamo l’ora di aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi di vendita migliorando il suo portafoglio di biglietti istantanei con nuovi contenuti interessanti”, ha affermato Jay Gendron, Chief Operating Officer di IGT, Lottery.

Secondo i termini del contratto, IGT fornirà una gamma completa di servizi di biglietti istantanei per la DC Lottery, inclusi pianificazione e marketing del gioco, ricerca e analisi, supporto grafico e produzione e stampa di biglietti istantanei. Questi servizi incentrati sul giocatore aiutano a garantire il successo a lungo termine della DC Lottery e forniscono contenuti innovativi per i giocatori.

