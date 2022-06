IGT e SuperBook Sports portano in Tennessee la partnership tecnologica per le scommesse sportive

Il Tennessee è il quarto stato in cui IGT e SuperBook Sports hanno collaborato per offrire scommesse sportive di livello mondiale

International Game Technology PLC ha annunciato di aver esteso la sua partnership di successo con SuperBook® Sports al Tennessee, dove la piattaforma IGT PlaySports sta alimentando l’app di scommesse mobili SuperBook Sports.

Il Tennessee segna il quarto stato in cui IGT e SuperBook Sports hanno collaborato per fornire una soluzione di scommesse sportive che guida le prestazioni. SuperBook Sports sta attualmente sfruttando la tecnologia IGT PlaySports per potenziare le scommesse al dettaglio e mobili in Colorado e le scommesse mobili nel New Jersey e in Arizona.

“Negli ultimi due anni, IGT PlaySports ha svolto un ruolo strategico nell’aiutare SuperBook Sports a coinvolgere gli appassionati di sport negli Stati Uniti e raggiungere i nostri obiettivi di crescita”, ha affermato Jay Kornegay, vicepresidente esecutivo di SuperBook. “Siamo entusiasti di portare l’app di scommesse mobili SuperBook Sports nel Tennessee e di presentare ai giocatori di tutto lo stato le nostre promozioni esclusive e l’offerta di scommesse sportive altamente competitive e localizzate”.

“Date le radici e l’eredità di SuperBook Sports in Nevada, abbiamo avuto l’opportunità di vedere l’azienda crescere da un’unica posizione iconica a Las Vegas a un operatore di scommesse sportive multi-stato in crescita”, ha affermato Joe Asher, Presidente di IGT Sports Scommesse. “Il bookmaker basato su IGT PlaySports che SuperBook Sports ha creato per il Tennessee può adattarsi a qualsiasi opportunità di mercato ed evolversi parallelamente alle preferenze e ai comportamenti dei giocatori”.

IGT è stato recentemente nominato fornitore di piattaforme di scommesse sportive dell’anno negli SBC North America Awards 2021. L’impronta delle scommesse sportive di IGT si estende in oltre 20 stati degli Stati Uniti e in Canada.

