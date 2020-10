IGT è stata ricertificata da Global Gaming Guidance Group

International Game Technology ha annunciato di aver ottenuto con successo il riaccreditamento del gioco responsabile da parte del Global Gambling Guidance Group (“G4”) per le sue operazioni IGT Gaming e PlayDigital ™. Quest’ultimo accreditamento rende IGT il primo fornitore di giochi ad essere ricertificato da G4 sia per il segmento digitale che per quello di gioco. IGT ha ricevuto la certificazione di gioco responsabile G4 nel 2017 e nel 2019 rispettivamente per il segmento di casinò terrestre e per i servizi digitali, rendendolo il primo fornitore ad essere certificato in entrambi i segmenti. Quest’anno, G4 ha rivalutato l’IGT per entrambi i segmenti contemporaneamente. Wendy Montgomery, Vicepresidente senior IGT, Global Brand, Marketing e comunicazioni, ha spiegato: “In qualità di leader del settore dei giochi al servizio dei clienti in tutto il mondo, IGT riconosce l’importanza di sviluppare e fornire tecnologie e servizi di gioco responsabile innovativi e basati sulla ricerca in tutti i nostri segmenti di business. Questa certificazione indipendente rafforza la posizione di IGT come fornitore altamente responsabile, sottolineando l’efficacia delle nostre soluzioni nell’aiutare gli operatori nel proteggere i propri giocatori”.

G4 mira a ridurre al minimo l’impatto del gioco d’azzardo problematico promuovendo un programma di accreditamento mondiale per operatori e fornitori dell’industria del gioco. Per mantenere la certificazione G4, IGT è stata valutata in modo indipendente per garantire che superi gli standard del settore per la fornitura di strumenti di protezione dei giocatori e informazioni sul gioco responsabile sulle sue piattaforme di prodotti IGT Gaming e PlayDigital. Nell’ambito della valutazione di G4, IGT ha dovuto dimostrare il proprio impegno nel gioco responsabile nella ricerca, nello sviluppo delle politiche e nella formazione dei dipendenti. “In un mondo in cui gli standard di gioco responsabile stanno diventando sempre più importanti e le normative in materia sono una priorità assoluta, le operazioni di IGT lo comprendono appieno e agiscono di conseguenza. G4 è felice e orgoglioso di avere IGT come membro accreditato”, ha affermato Pieter Remmers, Presidente del Consiglio di amministrazione di G4.

