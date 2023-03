UK: IGT e Ruby Seven Studios annunciano un accordo sui contenuti

Il portafoglio di giochi di Ruby Seven si espanderà per includere i temi IGT preferiti dai giocatori.

International Game Technology PLC e Ruby Seven Studios hanno annunciato oggi un accordo che amplierà la libreria di contenuti di Ruby Seven per includere alcuni dei giochi più popolari di IGT nella suite di applicazioni di casinò social di Ruby Seven. IGT fornirà ai giocatori di Ruby Seven famosi giochi da casinò come Wheel of Fortune Slots, Top Dollar™ Premium, Wolf Run™ Eclipse e molti altri preferiti dai giocatori.

“Siamo entusiasti di espandere il portafoglio di contenuti di Ruby Seven Studios con una grande selezione di giochi IGT”, ha affermato Michael Carpenter, fondatore e CEO di Ruby Seven Studios. “Questo contenuto IGT include alcuni dei nomi più grandi e popolari nelle slot, e ora i nostri partner saranno in grado di offrirlo ai giocatori nei loro casinò social preferiti”.

“IGT è molto lieta di stabilire questa relazione con Ruby Seven Studios mentre espandiamo l’offerta dei nostri comprovati contenuti di gioco da casinò terrestri e online nello spazio dei casinò social”, ha affermato Jennifer Fales, IGT VP Global Licensing and Social Casino Gaming. Stiamo fornendo a Ruby Seven Studios contenuti che i giocatori conoscono e amano, e i casinò tribali che hanno partnership con Ruby Seven Studios hanno avuto un grande successo con le versioni terrestri di questi giochi”.

