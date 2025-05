IGT e Red Earth Casino firmano un accordo pluriennale sui sistemi di gestione dei casinò

IGT e Red Earth Casino hanno firmato un accordo pluriennale per l’implementazione del sistema di gestione del casinò IGT ADVANTAGE. Questo sistema sostituirà il precedente CMS del casinò, migliorando le

IGT e Red Earth Casino hanno firmato un accordo pluriennale per l’implementazione del sistema di gestione del casinò IGT ADVANTAGE. Questo sistema sostituirà il precedente CMS del casinò, migliorando le performance del piano di gioco, modernizzando l’esperienza del giocatore e potenziando il programma di fidelizzazione. Insieme al sistema IGT ADVANTAGE, il Red Earth Casino completerà un aggiornamento completo dell’hardware del piano con le avanzate funzionalità AVENTO™, utilizzerà i moduli W2G Accrual e Mobile Responder di IGT, e impiegherà M5, la piattaforma di gestione dei contenuti che migliora l’esperienza del giocatore.

Michael J. Broderick, Direttore Generale del Red Earth Casino, ha espresso entusiasmo per la partnership con IGT, sottolineando che la versatilità del sistema IGT ADVANTAGE e la potenza della tecnologia M5 consentiranno al casinò di offrire un’esperienza di gioco altamente personalizzata, supportando anche la crescita futura. Ha inoltre aggiunto che questa piattaforma è una parte fondamentale della strategia a lungo termine del casinò per innovare, espandere e diventare leader nel prossimo capitolo del gioco tribale.

Nick Khin, Presidente di IGT Global Gaming, ha affermato che l’importanza dei dati in tempo reale e delle funzionalità di comodità per i giocatori sta crescendo, e che l’investimento nel sistema IGT ADVANTAGE rappresenta una mossa strategica per il casinò, che beneficerà rapidamente di efficienze operative e maggiore soddisfazione dei giocatori.

L’implementazione del CMS di Red Earth Casino includerà anche alcune delle recenti innovazioni di IGT, come la nuova architettura FloorNet di IGT ADVANTAGE, che offre un design “message bus” per migliorare le performance e il tempo di attività del sistema, e IGT SystemWatch™, che fornisce un monitoraggio continuo del sistema 24/7.

PressGiochi