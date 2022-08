IGT e Nisqually Red Wind Casino si uniscono in un accordo pluriennale per le scommesse sportive

International Game Technology ha annunciato oggi che sta espandendo la sua leadership nelle scommesse sportive nello Stato di Washington tramite un contratto pluriennale con Nisqually Red Wind Casino.

Secondo i termini dell’accordo, il Nisqually Red Wind Casino di Olympia, Washington, sfrutterà la pluripremiata piattaforma IGT PlaySports, distribuirà i chioschi di scommesse IGT PlaySports e collaborerà con il team di consulenza commerciale di IGT.

“Nisqually Red Wind Casino è entusiasta di offrire ai nostri ospiti intrattenimento di gioco aggiuntivo e un elevato coinvolgimento dei fan introducendo un bookmaker basato su IGT PlaySports”, ha affermato Conrad Granito, Nisqually Red Wind Casino, Direttore generale.” Data la leadership di IGT PlaySports nello Stato di Washington e data la natura chiavi in ​​mano della loro soluzione, siamo fiduciosi di aver trovato il partner ideale per la crescita delle scommesse sportive”.

“Aggiungendo un bookmaker al suo già impressionante casinò, Nisqually Red Wind Casino può sfruttare le scommesse sportive come un potente strumento di acquisizione di giocatori e un driver di visita estesa delle proprietà”, ha affermato Joe Asher, Presidente di Sports Betting di IGT. “IGT PlaySports ha un’esperienza significativa nella gestione delle scommesse sportive nei casinò tribali negli Stati Uniti e non vediamo l’ora di aiutare Nisqually Red Wind Casino a creare una destinazione imperdibile per gli appassionati di sport ad Olympia e nelle aree circostanti”.

IGT PlaySports sta alimentando le scommesse sportive in oltre 70 sedi di gioco negli Stati Uniti e in Canada. Nisqually Red Wind Casino sarà l’ottavo casinò nello stato di Washington a offrire scommesse sportive di livello mondiale utilizzando la tecnologia IGT PlaySports.

