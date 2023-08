IGT e il McKenna Institute stabiliscono una partnership per espandere nuove tecnologie di gioco

International Game Technology PLC ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo quinquennale con il McKenna Institute dell’Università del New Brunswick (UNB) per finanziare l’espansione del curriculum software dell’università.

Nell’ambito dell’accordo, IGT finanzierà la creazione di due nuove posizioni di facoltà e un ruolo di direttore dell’innovazione, e lavorerà a stretto contatto con l’università e il McKenna Institute per creare opportunità di ricerca e formazione nei settori dell’intelligenza artificiale, della scienza dei dati e dei software di gioco. e piattaforme hardware e automazione. IGT finanzierà anche contributi per la tecnologia e le borse di studio.

“L’investimento di IGT nell’innovazione aiuterà l’UNB e il McKenna Institute a stabilire il New Brunswick come centro nazionale per la progettazione di tecnologie di gioco regolamentate. Fornirà ai nostri studenti maggiori opportunità di utilizzare l’intelligenza artificiale e la scienza dei dati per sviluppare conoscenze e competenze in un campo molto richiesto”, ha affermato il dottor Paul Mazerolle, presidente e vicerettore dell’UNB. “A nome di tutti in UNB, desidero ringraziare IGT per il suo impegno nello sviluppo della prossima generazione di talenti per l’industria dei giochi e non solo.”

“Siamo entusiasti di stabilire questo accordo strategico tra IGT, UNB e il McKenna Institute per rafforzare la tecnologia di gioco, la scienza dei dati e le piattaforme di intelligenza artificiale presso UNB”, ha affermato Renato Ascoli, CEO di IGT Global Gaming. “Il forte impegno di IGT nei confronti del New Brunswick rappresenta un importante passo avanti con la creazione di questo importante partenariato di ricerca e formazione nella regione. Il nostro investimento può favorire notevolmente lo sviluppo di una pipeline di talenti più ampia e più efficacemente allineata nelle tecnologie legate ai giochi”.

Il McKenna Institute dell’UNB si impegna a posizionare attivamente il New Brunswick come un’economia digitale competitiva a livello globale. L’istituto collabora con le imprese, il mondo accademico e il governo su una serie di iniziative, tra cui la promozione dell’alfabetizzazione digitale, l’attrazione dei migliori talenti nel New Brunswick, la generazione di idee, l’accelerazione della crescita, il sostegno alla ricerca e allo sviluppo e la creazione di posti di lavoro per la regione. L’istituto McKenna e la facoltà di informatica dell’UNB stanno investendo in soluzioni pratiche e agili per promuovere lo sviluppo delle industrie digitali in tutto il New Brunswick in un mondo in rapida digitalizzazione.

