IGT e Graton Resort & Casino Celebrano il Debutto Globale del Cabinet Wheel of Fortune Trio

International Game Technology PLC e Graton Resort & Casino annunciano il debutto globale del cabinet Wheel of Fortune Trio di IGT, che presenta il nuovo gioco di slot video Wheel of Fortune Cash Link Big Money. Gli ospiti del casinò di Rohnert Park, California, saranno i primi al mondo a vivere questa nuova esperienza di intrattenimento del rinomato brand di slot Wheel of Fortune di IGT.

“Graton Resort & Casino è entusiasta di essere la prima struttura in Nord America a offrire la più recente innovazione di intrattenimento del popolare brand di slot Wheel of Fortune di IGT nel nostro piano di gioco”, ha dichiarato Brian Green, Chief Operations Officer di Graton Resort & Casino. “I nostri giocatori hanno un forte legame con il brand Wheel of Fortune, e le celebrazioni delle vincite in stile comunitario e le dimensioni imponenti del cabinet Wheel of Fortune Trio sicuramente accenderanno l’entusiasmo per i jackpot in tutta l’area di gioco.”

“Lanciare Wheel of Fortune Cash Link Big Money sul nuovo cabinet Wheel of Fortune Trio con Graton Resort & Casino dà il via a un anno ricco di lanci di prodotti Wheel of Fortune di prim’ordine in più categorie”, ha affermato Nick Khin, Presidente Global Gaming di IGT. “Questa soluzione combina il leggendario gameplay di Wheel of Fortune con un hardware coinvolgente e jackpot in stile comunitario, creando un’esperienza speciale per i nostri clienti e i loro giocatori.”

Il cabinet Wheel of Fortune Trio è caratterizzato da un’enorme ruota meccanica da 76 pollici, posizionata sopra tre macchine da gioco con schermo verticale ultra-alta definizione da 49 pollici, accompagnate da uno sfondo video imponente alto 140 pollici. Il cabinet ospiterà il nuovo gioco di slot video Wheel of Fortune Cash Link Big Money, che include la funzione preferita dai giocatori Cash Link per la raccolta di monete, la meccanica Cash on Reels, un moltiplicatore Cash Link che può arrivare fino a 35 volte e giri gratuiti.

Lanciata per la prima volta nel 1996, la serie di slot Wheel of Fortune di IGT è considerata una delle più riuscite di tutti i tempi. Dalla sua introduzione, IGT ha erogato quasi 3,6 miliardi di dollari in jackpot e ha creato più di 1.200 milionari. Lo scorso anno, IGT ha annunciato di aver esteso il suo accordo di licenza con Sony Pictures Television per continuare a produrre giochi Wheel of Fortune attraverso un contratto valido fino al 2034.

PressGiochi