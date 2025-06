IGT e Atlantic Lottery firmano un accordo di otto anni per il sistema tecnologico delle videolottery

International Game Technology (IGT) ha annunciato che la sua controllata, IGT Canada Solutions ULC, ha firmato un accordo di otto anni con Atlantic Lottery per la fornitura della sua tecnologia di sistema centrale per videolotterie IntelligenEVO™ in tutto il Canada atlantico. L’accordo prevede l’opzione di diverse estensioni e posiziona Atlantic Lottery come il primo operatore di lotteria affiliato alla World Lottery Association (WLA) a implementare il sistema di gestione centrale di nuova generazione di IGT in un mercato distribuito “game-to-system”(G2S).

“Sfruttando la tecnologia IntelligenEVO di IGT, Atlantic Lottery alimenterà la sua rete di videolottery con il miglior sistema centrale del settore e si posizionerà per massimizzare i futuri contributi a buone cause”, ha dichiarato Michael MacKinnon, Atlantic Lottery VP, Product . “Come organizzazione che dà priorità alla sicurezza del sistema e a esperienze di gioco eccezionali, Atlantic Lottery ritiene che la soluzione IntelligenEVO di IGT contribuirà a generare un’elevata soddisfazione dei giocatori e prestazioni di rete ottimali”.

“In qualità di fornitore di lunga data di Atlantic Lottery, IGT non vede l’ora di aiutare la Lotteria a raggiungere i suoi obiettivi di crescita e coinvolgimento dei giocatori con il nostro sistema centrale all’avanguardia per videolotterie IntelligenEVO”, ha dichiarato David Flinn, Senior Vice President Canada, EMEA e LATAM di IGT, responsabile delle vendite di videogiochi. “IntelligenEVO di IGT è una tecnologia scalabile per il mercato WLA, supportata da decenni di esperienza e dal feedback degli operatori, che massimizza i vantaggi dei dati in tempo reale, delle tecnologie basate su cloud e dell’analisi approfondita”.

Grazie alla massima sicurezza del sistema, alla disponibilità della rete e alle funzionalità di gioco responsabile, IntelligenEVO è una soluzione affidabile e scalabile in grado di soddisfare le esigenze attuali e future. La soluzione accelererà il time-to-market e consentirà all’Atlantic Lottery di beneficiare della suite di funzionalità del sistema incentrate sui giocatori. La progettazione G2S e API aperta della tecnologia ottimizza la raccolta e la distribuzione dei dati e consentirà all’Atlantic Lottery di personalizzare il proprio programma in base alle esigenze in continua evoluzione dei giocatori.

