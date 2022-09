IGT distribuisce il sistema Floor Manager in Perù a Qullqi

International Game Technology ha annunciato oggi di aver firmato un accordo tecnologico multisito con Qullqi SAC per implementare i pluripremiati sistemi Floor Manager di IGT tecnologia nei sette casinò di Qullqi in tutto il Perù, tra cui: Casino Macao e Casino Montecarlo a Loreto, Casino Masaris Paita e Casino Gambinos Paita a Piura, Casino Carrusel e Casino Crystal Palace a Lima e Casino La Torre De Babel a Ica.

Floor Manager di IGT è una soluzione basata su cloud indipendente dal sistema che darà a Qullqi l’accesso immediato a dozzine di giochi di slot IGT scaricabili.

La soluzione darà anche a Qullqi la massima agilità durante l’ottimizzazione della sua base di gioco e fornirà l’accesso istantaneo a tutti gli aggiornamenti del gioco. Floor Manager include anche un solido toolkit di analisi delle prestazioni di gioco in tempo reale e produce elementi visivi che aiuteranno Qullqi a identificare senza problemi i giochi con le migliori prestazioni e le opportunità di crescita.

“Qullqi è onorato di essere il primo operatore in Perù a sfruttare la tecnologia del sistema Floor Manager di IGT, il sistema di distribuzione di giochi più avanzato sul mercato”, ha affermato Ricardo Mustafa, Direttore generale di Qullqi SAC. “Riteniamo che Floor Manager aiuterà i nostri casinò in tutto il Perù a soddisfare meglio le richieste di tutti i nostri giocatori di slot, condurre accuratamente audit delle prestazioni del piano di gioco e, in definitiva, supportare i nostri obiettivi di crescita in tutta l’azienda”.

“La decisione strategica di Qullqi di implementare il Floor Manager di IGT nella sua azienda in Perù darà loro un vantaggio competitivo quando si tratta di accesso in tempo reale alla libreria di giochi ad alte prestazioni di IGT e agli strumenti di analisi aziendale completi”, ha affermato David Flinn, IGT SVP Canada, Sud e Centro America. “Attraverso la nostra iniziativa ‘Reactiva Peru by IGT’, abbiamo trascorso un’enorme quantità di tempo con i nostri clienti, valutando le loro esigenze e consentendo l’implementazione di soluzioni proprietarie IGT trasformative come Floor Manager”.

Pressgiochi