04 Settembre 2025 - 11:53

IGT, debutto mondiale a Las Vegas per il gioco da tavolo elettronico Wheel of Fortune Big Money Spin

IGT ha annunciato che il tanto atteso gioco da tavolo elettronico Wheel of Fortune Big Money Spin (ETG) ha recentemente fatto il suo debutto mondiale presso il Downtown Grand Casino

04 Settembre 2025

IGT ha annunciato che il tanto atteso gioco da tavolo elettronico Wheel of Fortune Big Money Spin (ETG) ha recentemente fatto il suo debutto mondiale presso il Downtown Grand Casino di Las Vegas, Nevada. Questo vivace gioco ETG autonomo include molte delle caratteristiche che hanno reso celebre il franchise delle slot Wheel of Fortune per quasi trent’anni, tra cui puzzle di parole, giri di ruota e premi jackpot entusiasmanti.

Il gioco è accompagnato da una ruota video verticale di oltre 2,7 metri, indipendente dai terminali ETG, che intrattiene gli ospiti del casinò con il celebre coro “WHEEL-OF-FORTUNE!”

Paul Phillips, Direttore delle Operazioni del Casinò presso Downtown Grand Las Vegas, ha dichiarato: “Siamo stati entusiasti di ospitare la prima mondiale della soluzione ETG Wheel of Fortune Big Money Spin di IGT sul nostro piano di gioco. I nostri ospiti si sono immediatamente connessi con il marchio Wheel of Fortune e sono impazienti di provare il loro brand di slot preferito in un nuovo formato. La presenza e l’attrattiva della ‘Big Wheel’ che accompagna il gioco stanno ispirando una vasta gamma di giocatori a provarlo.”

Nick Khin, CEO di IGT Gaming, ha aggiunto: “Sulla scia del continuo successo dei terminali GameAce Roulette e Mesa4K in Nord America, siamo entusiasti di presentare Wheel of Fortune Big Money Spin ai giocatori ETG. Il lancio riuscito al Downtown Grand Casino dimostra l’entusiasmo che possiamo portare sul piano di gioco, l’appeal universale del marchio Wheel of Fortune e l’impegno di IGT nel fornire innovazioni rivoluzionarie.”

 

