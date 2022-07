IGT controlla la più grande quota di slot sul nuovo casinò dell’Argentina

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che il nuovissimo casinò argentino, Nuevo Casino Alberdi a Salta, ha recentemente aperto con un piano di slot composto per il 70% da giochi di slot IGT e armadi.

“Durante la pianificazione dell’intrattenimento per la nostra sala da gioco, Nuevo Casino Alberdi sapeva che i contenuti ad alte prestazioni e gli armadi versatili di IGT dovevano essere prominenti in tutto il nostro casinò e altamente accessibili per i nostri giocatori”, ha affermato Alexis Beber, Direttore generale di Nuevo Casino Alberdi. “Quando gli ospiti entrano nel nostro casinò, vengono accolti con una scelta di fantastici giochi IGT sui cabinet CrystalSlant 32, CrystalCurve, CrystalDual 27 e Cobalt 27; è un ambiente molto invitante che i nostri giocatori stanno prontamente abbracciando”.

“Distribuendo una così vasta gamma di giochi e cabinet IGT, Nuevo Casino Alberdi ha creato una destinazione davvero spettacolare per gli appassionati di slot nella regione”, ha affermato David Flinn, IGT SVP Canada, South and Central America, Gaming. “Giochi IGT in sintonia con la regione come Olympus Link, Bubble Blast e Magic of the Nile, abbinati al nostro hardware ad alte prestazioni, aiuteranno Nuevo Casino Alberdi a creare una base di clienti fedeli e coinvolti e a mantenere un luogo di intrattenimento di prim’ordine”.

Dei 140 avvincenti giochi IGT sulla sala da gioco di Nuevo Casino Alberdi, alcuni dei migliori includono:

il sensazionale gioco progressivo a quattro livelli Olympus Link con due temi di gioco base e meccaniche preferite dai giocatori sui cabinet CrystalDual 27 e Cobalt 27;

l’ad alta energia Bubble Blast Link sul CrystalCurve Cabinet con due funzioni di gioco gratuite e premi bonus e jackpot crescenti;

gli ultimi giochi in Argentina Treasure Box e i giochi Super Wheelmania sul cabinet CrystalSlant 32;

e temi centrali autonomi ad alte prestazioni sul cabinet CrystalCurve come Hexbreaker 3, Golden Jungle Grand, Magic of the Nile, Coin O Mania e altri.

