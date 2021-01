IGT, continuerà a fornire biglietti istantanei per la Lotteria del Michigan

International Game Technology ha annunciato che la IGT Global Solutions Corporation (di seguito “IGT”), continuerà a fornire alla Lotteria del Michigan giochi di biglietti istantanei di alta qualità e servizi correlati fino a dicembre 2021.

IGT stampa giochi di biglietti istantanei per la Lotteria del Michigan dal 2017. Più di recente, IGT ha collaborato con la Lotteria per lanciare giochi ad alte prestazioni come Ruby Mine da $ 10 e Ultimate Millions da $ 30. Nell’ottobre 2019, la lotteria Wheel of Fortune® concessa in licenza da IGT per l’uso in combinazione con un gioco digitale che continua ad essere un top performer.

“Siamo fortunati a lavorare con una serie di partner di stampa di giochi istantanei che ci assistono nello sviluppo di biglietti accattivanti e divertenti, che rappresentano circa il 48% delle nostre vendite”, ha affermato Glenn Strong, vice commissario del marketing per la Lotteria del Michigan. “Il nostro lavoro con IGT ha aiutato la Lotteria a contribuire con oltre 1 miliardo di dollari all’istruzione pubblica nel Michigan lo scorso anno per la prima volta in assoluto”.

“IGT è lieta di continuare la sua partnership con la Lotteria del Michigan, ampliando il proprio portafoglio di biglietti istantanei e offrendo giochi di biglietti istantanei avvincenti e con le migliori prestazioni ai giocatori della Lotteria”, ha affermato Jay Gendron, Direttore operativo IGT, Lottery. “Non vediamo l’ora di garantire un successo duraturo per la lotteria attraverso i nostri giochi innovativi e il supporto continuo che fornisce servizi incentrati sul giocatore come pianificazione del gioco, marketing, ricerca e analisi e produzione”.

IGT è il principale fornitore di tecnologia per lotterie per la Michigan Lottery dal 1988. Oltre a gestire e distribuire giochi e servizi di biglietti istantanei, IGT fornisce alla Lotteria sistemi basati su estrazioni, terminali per lotterie al dettaglio e self-service, un data center primario , formazione per rivenditori, servizi sul campo, merchandiser sul campo e un team per eventi speciali.

PressGiochi