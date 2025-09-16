IGT confermata Sponsor Ufficiale dei Lanyard per BEGE 2025

È stato ufficialmente annunciato che IGT (International Game Technology) parteciperà anche all’edizione 2025 del Balkan Entertainment and Gaming Exhibition (BEGE), in qualità di Sponsor Ufficiale dei Lanyard. Leader riconosciuto a

È stato ufficialmente annunciato che IGT (International Game Technology) parteciperà anche all’edizione 2025 del Balkan Entertainment and Gaming Exhibition (BEGE), in qualità di Sponsor Ufficiale dei Lanyard.

Leader riconosciuto a livello globale nel settore delle soluzioni di gioco, IGT continua a distinguersi per la capacità di coniugare innovazione tecnologica, coinvolgimento dell’utenza e affidabilità nei mercati regolamentati di tutto il mondo. Il suo ampio portafoglio comprende slot machine, sistemi di gioco, scommesse sportive e soluzioni digitali, a conferma del ruolo di primo piano ricoperto all’interno dell’industria del gaming.

IGT si conferma partner storico e sostenitore consolidato di BEGE. La rinnovata collaborazione per il 2025 rafforza il posizionamento della manifestazione come piattaforma di riferimento per l’esposizione di tecnologie all’avanguardia, la creazione di networking strategico e lo sviluppo del settore del gaming, a livello regionale e globale.

L’evento si terrà il 26 e 27 novembre 2025 presso l’Inter Expo Center di Sofia, dove IGT, insieme ad altri protagonisti dell’industria, contribuirà a delineare il futuro del settore.

PressGiochi