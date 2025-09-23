Newsletter

23 Settembre 2025 - 11:41

IGT celebra le sue dirigenti premiate ai Global Gaming Women Awards 2025

Karin Bernkopf riceve il “Patty Becker Pay it Forward Award”; Michelle Schenk nominata tra le “10 Donne Emergenti nel Gaming”.

23 Settembre 2025

IGT annuncia che due sue dirigenti sono state premiate da Global Gaming Women (GGW) per il loro contributo e la leadership nel settore del gioco, all’interno dell’azienda e nella comunità.

Karin Bernkopf, Vicepresidente del Marketing per il Gioco negli Stati Uniti, dei Servizi Creativi Globali e delle Licenze presso IGT, ha ricevuto il premio GGW 2025 “Patty Becker Pay it Forward Award”.
Michelle Schenk, Direttrice delle Comunicazioni Globali di IGT, è stata invece inserita tra le “10 Donne Emergenti nel Gaming”, un riconoscimento conferito da GGW in collaborazione con CDC Gaming.

“Global Gaming Women è entusiasta di onorare Karin Bernkopf con il ‘Patty Becker Pay it Forward Award’ e di riconoscere Michelle Schenk tra le ‘10 Donne Emergenti nel Gaming’,” ha dichiarato Lauren Bates, Presidente di GGW. “Le vincitrici di ogni programma rappresentano i valori di GGW e danno slancio alla sua visione di promuovere le donne nel settore del gioco. Non vediamo l’ora di celebrare tutte le premiate durante gli eventi speciali di ottobre.”

“IGT si congratula con Karin Bernkopf e Michelle Schenk per il riconoscimento ricevuto da Global Gaming Women, a testimonianza dei loro straordinari successi nell’industria del gaming,” ha affermato Nick Khin, CEO Gaming di IGT. “Questi riconoscimenti riflettono la dedizione e la leadership di Karin e Michelle in IGT, nella comunità e oltre, e celebriamo il loro impegno nell’aprire la strada alle future leader del settore.”

 

IGT è orgogliosa di vedere riconosciute le proprie leader per il loro impegno e la loro eccellenza nel settore del gioco. Questi premi confermano la dedizione dell’azienda a promuovere la diversità, l’inclusione e la crescita professionale delle donne nel gaming.

 

PressGiochi

