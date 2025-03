IGT celebra la prima mondiale del cabinet RISE55 all’Indian Gaming Tradeshow

L’azienda metterà in evidenza nuove attrezzature hardware, giochi core video, giochi premium con progressivo multi-livello e di Classe II, avanzamenti di IGT ADVANTAGE X, intrattenimento ampliato con Wheel of Fortune e molto altro

International Game Technology PLC annuncia che presenterà un portfolio interessante di giochi e soluzioni progettate per stimolare la crescita dei casinò tribali all’Indian Gaming Tradeshow & Convention (“IGA”) 2025, che si terrà il 2 e 3 aprile a San Diego, California.

“Il portafoglio di prodotti e soluzioni di IGT per l’IGA 2025 rifletterà il nostro impegno a fornire innovazioni nel gioco orientate al futuro, che possano offrire opportunità di crescita per i nostri stimati clienti tribali”, ha dichiarato Nick Khin, Presidente di IGT, Global Gaming. “Partendo dal successo dei nostri contenuti e hardware ad alte prestazioni, presenteremo in anteprima mondiale il cabinet RISE55, i nuovi giochi Magic Treasures, Tiger and Dragon e Prosperity Link, oltre a nuovi contenuti video di classe II e core. Il nostro stand IGA metterà anche in evidenza l’espansione entusiasta dei contenuti di Wheel of Fortune in diverse categorie di prodotto.”

IGT inaugurerà l’IGA 2025 con un evento speciale di presentazione del cabinet RISE55™ insieme al presidente dell’Indian Gaming Association, Ernie Stevens Jr., il 2 aprile. Con il tema “IGT On The Rise”, lo stand #1641 di IGT presenterà i seguenti prodotti e soluzioni orientati alle performance:

Portare le prestazioni hardware a nuove altezze con il cabinet RISE55 : progettato per offrire un’esperienza immersiva ottimizzando lo spazio del pavimento grazie al suo design elegante, il cabinet RISE55 presenta uno schermo ultra alta definizione da 55 pollici, illuminazione all’avanguardia ed ergonomia avanzata. Supportato da una nuova gamma di contenuti premium multi-livello progressivi (“MLP”), il cabinet RISE55 ospiterà Magic Treasures Gold™, la nuova evoluzione del tema di successo Magic Treasures.

: progettato per offrire un’esperienza immersiva ottimizzando lo spazio del pavimento grazie al suo design elegante, il cabinet RISE55 presenta uno schermo ultra alta definizione da 55 pollici, illuminazione all’avanguardia ed ergonomia avanzata. Supportato da una nuova gamma di contenuti premium multi-livello progressivi (“MLP”), il cabinet RISE55 ospiterà Magic Treasures Gold™, la nuova evoluzione del tema di successo Magic Treasures. Creare eccitazione con i Wide-Area Progressives (“WAP”) con i giochi di nuova generazione : all’IGA, IGT costruirà sul successo di alcuni dei suoi giochi premium di maggior successo. I titoli di nuova generazione WAP includeranno Tiger and Dragon Super Arrow™, che si basa sulle funzionalità del tema originale di successo Tiger and Dragon, e Prosperity Link™ Blessings sul cabinet SkyRise™ da 11 piedi. IGT presenterà anche il potere da superstar di Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody Slots sul potente cabinet Peak65™.

: all’IGA, IGT costruirà sul successo di alcuni dei suoi giochi premium di maggior successo. I titoli di nuova generazione WAP includeranno Tiger and Dragon Super Arrow™, che si basa sulle funzionalità del tema originale di successo Tiger and Dragon, e Prosperity Link™ Blessings sul cabinet SkyRise™ da 11 piedi. IGT presenterà anche il potere da superstar di Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody Slots sul potente cabinet Peak65™. Introdurre nuovi giochi video core per il PeakCurve™49 : IGT presenterà una nuova selezione di giochi video core ad azione rapida all’IGA, tra cui Grand Buddha Link™ e Grand Cat Link™ con moltiplicatori di vincita ripetuti, e Bring the Boom™ Pirate Bay e Bring the Boom Egypt con l’emozionante bonus ‘Boom Wheel’. Altri punti salienti includono Black Widow™ Grand, con giochi gratuiti migliorati e un bonus lock and respin.

: IGT presenterà una nuova selezione di giochi video core ad azione rapida all’IGA, tra cui Grand Buddha Link™ e Grand Cat Link™ con moltiplicatori di vincita ripetuti, e Bring the Boom™ Pirate Bay e Bring the Boom Egypt con l’emozionante bonus ‘Boom Wheel’. Altri punti salienti includono Black Widow™ Grand, con giochi gratuiti migliorati e un bonus lock and respin. Rafforzare un portafoglio Class II convincente : i punti salienti di IGT Class II all’IGA includeranno il nuovo gioco Stinkin’ Rich™ Tail Wins sul cabinet RISE55, oltre a Moonlight Lanterns™ sul cabinet PeakCurve49. Per i CDS di Washington, IGT presenterà Triple Fortune Dragon™ Unleashed Player’s Edition, l’ultima estensione del tema di successo Triple Fortune Dragon. La più recente evoluzione hardware a doppio schermo di IGT, il cabinet Sierra27™, farà anche il suo debutto nel Class II.

: i punti salienti di IGT Class II all’IGA includeranno il nuovo gioco Stinkin’ Rich™ Tail Wins sul cabinet RISE55, oltre a Moonlight Lanterns™ sul cabinet PeakCurve49. Per i CDS di Washington, IGT presenterà Triple Fortune Dragon™ Unleashed Player’s Edition, l’ultima estensione del tema di successo Triple Fortune Dragon. La più recente evoluzione hardware a doppio schermo di IGT, il cabinet Sierra27™, farà anche il suo debutto nel Class II. Espandere il successo delle slot Wheel of Fortune : i partecipanti all’IGA potranno vivere le celebrazioni dei vincitori in stile comunità del gioco Wheel of Fortune Cash Link™ Big Money™ sulle slot video sul massiccio cabinet Wheel of Fortune Trio, che ha recentemente debuttato nei casinò tribali. IGT esporrà anche Wheel of Fortune Cash Link Reels™ Double Diamond® sul cabinet meccanico DiamondRS™ Premium Wheel. I partecipanti all’IGA potranno anche godere del leggendario tema Wheel of Fortune nella sua recente espansione alle categorie video poker e giochi da tavolo elettronici (“ETG”).

: i partecipanti all’IGA potranno vivere le celebrazioni dei vincitori in stile comunità del gioco Wheel of Fortune Cash Link™ Big Money™ sulle slot video sul massiccio cabinet Wheel of Fortune Trio, che ha recentemente debuttato nei casinò tribali. IGT esporrà anche Wheel of Fortune Cash Link Reels™ Double Diamond® sul cabinet meccanico DiamondRS™ Premium Wheel. I partecipanti all’IGA potranno anche godere del leggendario tema Wheel of Fortune nella sua recente espansione alle categorie video poker e giochi da tavolo elettronici (“ETG”). Rivisitare la potenza e le prestazioni del CMS con IGT ADVANTAGE™ X: IGT fornirà dimostrazioni del suo sistema di gestione casinò orientato al futuro IGT ADVANTAGE X all’IGA. Progettato per implementazioni locali e basate su cloud, la soluzione include avanzamenti moderni come l’architettura a bus di servizio, esperienze UI basate su persona e dati degli eventi azionabili. Il team dei sistemi di IGT presenterà anche i miglioramenti alla sua soluzione cashless Resort Wallet™ e IGTPay™, con maggiore sicurezza degli account, registrazione e tecnologia Slot Marker su macchina.

A completare il robusto portafoglio di giochi di IGT all’IGA ci saranno temi stepper core, tra cui Double Chili Mania Extremo!™ e Pinball Grand™ sul brillante cabinet DiamondRS. Inoltre, gli ospiti allo stand di IGT potranno vedere i famosi giochi di video poker di IGT come All-Star Poker™ III, Super Star Poker™ II e Game King™X.

