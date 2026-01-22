IGT celebra 50 anni con importanti riconoscimenti all’ICE Barcelona 2026

IGT annuncia di aver ricevuto i massimi riconoscimenti in tre prestigiosi programmi di premi tenutisi in concomitanza con ICE Barcelona 2026: gli International Gaming Awards, gli ICE Landmark Awards e gli European Casino Awards, dove è stato premiato Everi, un marchio di IGT.

Agli International Gaming Awards, IGT è stata nominata “Fornitore di Slot dell’Anno”. Questo programma annuale di premi riconosce i principali fornitori e operatori di casinò online e terrestri a livello globale ed è giudicato da una giuria composta da professionisti di primo piano dell’industria del gaming.

IGT ha ricevuto un ICE Landmark Award in occasione del 50° anniversario dell’azienda. Presentato da Clarion Gaming, questo programma di premi celebra organizzazioni e individui la cui innovazione, leadership e dedizione hanno contribuito a plasmare il panorama globale del gaming.

Agli European Casino Awards, la tecnologia di pagamento Premium Cash Redemption Terminal (“CRT”) di Everi ha vinto il premio “Miglior Prodotto per la Gestione del Contante”. Questo programma annuale di premi, giudicato da una giuria di esperti indipendenti del settore, riconosce e premia la passione e l’innovazione di operatori e fornitori di gaming in tutta Europa.

“Questi premi evidenziano la forza del portafoglio ampliato di IGT e la nostra capacità di innovare nei settori del gaming, del digitale e della tecnologia finanziaria”, ha dichiarato Hector Fernandez, CEO entrante di IGT. “Nel celebrare 50 anni di contributo allo sviluppo dell’industria del gaming, l’ICE Landmark Award rafforza la nostra eredità mentre continuiamo a investire in crescita, innovazione e soluzioni differenziate per i nostri clienti e per i loro giocatori.”

PressGiochi