IGT applicherà l’Intelligen Central System Technology alle Vlt di Manitoba

International Game Technology ha annunciato oggi che la sua controllata, IGT Canada Solutions, ha firmato un’estensione del contratto di cinque anni per i sistemi centrali con Manitoba Liquor and Lotteries Corporation per fornire un versione migliorata del sistema centrale della videolotteria INTELLIGEN™ di IGT.

INTELLIGEN collega quasi 6.600 terminali per videolottery (VLT) in tutta Manitoba. Questa estensione durerà cinque anni dopo l’accettazione finale del sistema aggiornato. “Grazie al sistema INTELLIGEN avanzato di IGT, MBLL può accedere facilmente a informazioni dettagliate sullo stato e sulle prestazioni della sua rete VLT”, ha affermato Nick Khin, Senior Vice President e Chief Operating Officer di IGT, Gaming.

“Sviluppato per rispondere alle esigenze uniche dei nostri clienti, INTELLIGEN supporta il volume, la complessità e la sicurezza di cui MBLL ha bisogno per far funzionare le sue migliaia di VLT dislocate in tutta la regione con sicurezza ed efficienza”.

Secondo i termini dell’estensione, IGT aggiornerà il sistema centrale delle vlt di MBLL all’ultima versione di INTELLIGEN, che include una migliore diagnostica di rete.

In qualità di leader nel settore delle Vlt regolamentate, IGT implementa i suoi sistemi INTELLIGEN in tutto il mondo, collegando un’ampia gamma di VLT in una varietà di ambienti di gioco. Il software si basa sugli oltre 25 anni di esperienza di IGT nei sistemi centrali e offre capacità di comando e controllo stabili e sicuri. Oltre alle VLT e al sistema centrale INTELLIGEN, IGT fornisce a MBLL anche casino cabinets, giochi e il sistema di gestione del casinò IGT ADVANTAGE™, oltre ai giochi IGT PlayCasino.

