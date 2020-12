IGT annuncia un accordo con Modulus per la licenza di GALAXIS e SYSTEM2Go

International Game Technology ha annunciato che le sue controllate IGT Europe BV, IGT Austria GmbH e IGT Germany Gaming GmbH hanno stipulato un accordo strategico per concedere in licenza esclusiva la proprietà per GALAXIS ™ e SYSTEM2Go ™, i sistemi di gestione centralizzata del casinò (CMS) a Modulus Sarl. L’accordo, in vigore dal 18 dicembre 2020, consente a Modulus di commercializzare e distribuire GALAXIS e SYSTEM2Go e l’inventario esistente di IGT dell’hardware legacy correlato ai clienti Modulus in tutti i territori escluso il Nord America. Modulus sarà anche in grado di sviluppare il codice sorgente per questi prodotti e fornirà servizi di manutenzione continua ai clienti GALAXIS e SYSTEM2Go esistenti.

Willy de Bruyn, Presidente, Modulus, ha spiegato: “Spinte da decenni di comprovata esperienza nei sistemi di casinò di IGT, le soluzioni GALAXIS e SYSTEM2Go si sono guadagnate una solida reputazione come soluzioni che guidano l’efficienza sui piani di gioco dei clienti internazionali aumentando il coinvolgimento dei giocatori. La gamma di moduli di GALAXIS si integra facilmente con SYSTEM2Go, un CMS economico e scalabile adatto a sedi di gioco singole e multisito che non richiedono un investimento significativo nell’infrastruttura IT e una formazione approfondita. Queste soluzioni sono un’aggiunta strategica significativa al nostro portafoglio di prodotti”.

“In qualità di fornitore delle soluzioni di sistema più avanzate del settore, IGT ha deciso di concedere in licenza l’IP delle sue soluzioni GALAXIS e SYSTEM2Go a Modulus per eliminare gli sforzi e le risorse necessarie per gestire più set di prodotti CMS. Ciò ottimizzerà il nostro focus sullo sviluppo, l’implementazione e le attività di servizio clienti per il nostro innovativo CMS IGT ADVANTAGE e i prodotti associati, comprese le nostre soluzioni cashless mobili Resort Wallet™ e IGTPay™ leader del settore. IGT e Modulus hanno collaborato ad un solido piano di transizione che garantirà agli attuali clienti GALAXIS e SYSTEM2Go di continuare a sperimentare senza problemi il servizio, la manutenzione e il supporto di alta qualità che si aspettano”, ha affermato Mark MacCombie, Vicepresidente, Vendite e operazioni di IGT, EMEA.

PressGiochi