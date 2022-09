IGT annuncia il completamento della vendita di LIS a PostePay S.p.A.

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che la sua controllata al 100% IGT Lottery S.p.A. ha completato la vendita delle sue attività di pagamento di prossimità in Italia a PostePay S.p.A. – Patrimonio Destinato IMEL per 700 milioni di euro.

Il prezzo di vendita negoziato rappresentava un enterprise value di 630 milioni di euro e circa 70 milioni di euro di liquidità netta illimitata. Al closing l’attività deteneva circa 140 milioni di euro di liquidità illimitata. L’aumento della liquidità illimitata è principalmente attribuibile alla tempistica dei pagamenti dei fornitori e ai flussi di cassa operativi generati dal 31 dicembre 2021. IGT utilizzerà i proventi della transazione principalmente per pagare le spese di transazione e ridurre il debito.

UBS AG ha agito come lead financial advisor e fornitore di fairness opinion per IGT, UniCredit S.p.A. ha agito come financial advisor per IGT. Advant-Nctm ha agito come consulente legale di IGT e KPMG ha agito come due diligence finanziaria e consulente fiscale di IGT.

