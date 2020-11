IGT annuncia di essere stato scelto come fornitore dal Bao Son International Hotel Versaces Club

International Game Technology ha annunciato oggi che il Bao Son International Hotel Versaces Club ad Hanoi City, Vietnam, sta sostituendo il suo sistema di gestione dei casinò esistente con IGT ADVANTAGE ™ CMS per gestire il suo programma fedeltà, monitorare e ottimizzare la sua base di casinò ed eseguire una serie di altre funzioni essenziali. Inoltre, Versaces Club ha implementato il modulo bonus IGT ADVANTAGE ™ Lucky Coin ™ per migliorare il programma di fidelizzazione dei giocatori della struttura. “Versaces Club ha scelto le soluzioni di bonus IGT ADVANTAGE CMS e Lucky Coin per sostituire il sistema precedente grazie alla tecnologia avanzata e alla capacità di migliorare significativamente il coinvolgimento dei giocatori”, ha affermato Nguyen Truong Son, Presidente della Bao Son Tourism & Construction Investment Group Joint Stock Company.

“Questa partnership avvantaggia anche i dipendenti e gli avventori del club, migliorando l’efficienza e la reattività della struttura. Il nostro sistema IGT ADVANTAGE all’avanguardia sarà un motore essenziale del successo a lungo termine di Versaces Club. In combinazione con la nostra flessibile soluzione bonus Lucky Coin, il club dispone di un nuovo potente strumento per aumentare la fedeltà dei giocatori e l’intrattenimento generale”, ha affermato Dallas Orchard, Chief Operating Officer di IGT, Asia Pacifico. Offrendo la gamma più ampia e robusta di moduli del settore, IGT ADVANTAGE CMS guida la visione degli operatori per la crescita e fornisce esperienze eccezionali ai giocatori, distinguendo le proprietà dalla concorrenza.

