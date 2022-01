IGT annuncia cambiamenti ai vertici della società. Marco Sala sarà presidente del CDA

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che, in data 14 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato alcuni cambiamenti che riguardano il top management e i membri del Consiglio di Amministrazione.

Lorenzo Pellicioli si dimetterà dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di IGT, mantenendo il ruolo di amministratore non esecutivo. Marco Sala, attuale CEO di IGT, diventerà Presidente Esecutivo del Consiglio stesso. Vincent Sadusky assumerà la carica di CEO ed Executive Director. Questi cambiamenti saranno efficaci a partire dal 24 gennaio 2022.

In un comunicato stampa separato pubblicato oggi, B&D Holding S.p.A., l’azionista di maggioranza di De Agostini S.p.A., ha annunciato che nel corso dell’assemblea degli organi societari di De Agostini S.p.A., che si terrà nel mese di giugno 2022, Marco Sala sarà proposto come CEO della società, in sostituzione di Lorenzo Pellicioli.

“I cambiamenti ai vertici di IGT rappresentano un passo importante nel posizionamento della Società in vista della prossima fase della sua evoluzione. Queste azioni rafforzano ulteriormente la capacità di IGT di implementare la propria strategia di lungo termine e le iniziative mirate alla creazione di valore presentate nel recente Investor Day della Società. Per Marco, passare alla guida del Consiglio di Amministrazione di IGT è un’evoluzione naturale: nei 19 anni trascorsi in IGT, Marco ha maturato una comprovata esperienza di successo, guadagnandosi la fiducia e il rispetto di clienti, investitori, partner commerciali e degli enti regolatori. In qualità di Presidente Esecutivo, Marco si dedicherà in particolare alla gestione del Consiglio di Amministrazione, alle tematiche di corporate governance, ivi comprese le iniziative relative alla sostenibilità, e guiderà l’evoluzione strategica di IGT. Siamo altrettanto lieti di annunciare che Vince Sadusky, manager di grande esperienza e da tempo membro del Consiglio di IGT, nonché ex Presidente del nostro Comitato Audit, prenderà il posto di Marco in qualità di CEO. Vince apporterà al nuovo ruolo un insieme di competenze uniche, coniugando la sua conoscenza di IGT con la comprovata capacità di creare valore per gli azionisti dimostrata in ruoli direttivi presso aziende quotate e non quotate, in settori dinamici quali il digitale e i media. Ci aspettiamo quindi un’agevole transizione nel ruolo di CEO”, ha dichiarato Lorenzo Pellicioli, Presidente di IGT.

“Sono particolarmente contento di assumere il nuovo ruolo di Presidente Esecutivo di IGT e di poter continuare a collaborare con Vincent, con il quale ho lavorato intensamente in questi anni, per proseguire il percorso di crescita di IGT. Credo che le nostre esperienze siano complementari e potranno creare valore per tutti gli stakeholders. In particolare, la profonda esperienza di Vince nella gestione di aziende con un ampio portafoglio di attività e la sua conoscenza dei mercati finanziari saranno preziose nella fase di implementazione della nostra strategia”, ha affermato Marco Sala, CEO di IGT (nella foto).

“IGT è ottimamente posizionata per il futuro, e io accetto con entusiasmo di ricoprire il ruolo di CEO della Società. Con un team di senior manager di altissimo livello e di collaboratori di grande competenza in tutto il mondo, questo ruolo rappresenta per me un’opportunità straordinaria di supportare un’azienda leader nel proprio settore nella prossima fase della sua crescita”, ha detto Vincent Sadusky.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Maria Pinelli e Ashley Hunter membri non esecutivi del Consiglio stesso. Ashley Hunter è stata altresì nominata membro del Comitato Nomine e Corporate Governance della Società, mentre Maria Pinelli è stata nominata Presidente del Comitato Audit di IGT, in sostituzione di Vincent Sadusky. Questi cambiamenti sono entrati in vigore il 14 gennaio 2022.

“Siamo felici di accogliere Maria e Ashley nel Consiglio della Società. Entrambe hanno un ampio bagaglio di esperienze professionali, che arricchisce IGT e migliora ulteriormente il profilo del nostro Consiglio: siamo certi che sapranno dare alla società un contributo prezioso”, ha dichiarato Lorenzo Pellicioli, Presidente di IGT.

Biografie dei Manager e degli Amministratori

Lorenzo Pellicioli è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di IGT da novembre 2018 a gennaio 2022, dopo aver rivestito il ruolo di Vicepresidente da aprile 2015. Da agosto 2006 ad aprile 2015, è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di GTECH S.p.A. (ex Gruppo Lottomatica). Ricopre il ruolo di CEO di De Agostini S.p.A. da novembre 2005. Pellicioli è inoltre Presidente del Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A, membro del Consiglio di Amministrazione di Banijay Group SAS e di LDH SAS. Inoltre, è membro del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Nomine e Corporate Governance, nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.

Marco Sala è stato CEO di IGT da aprile 2015 a gennaio 2022. Oltre alle mansioni svolte all’interno del Consiglio di Amministrazione di IGT in qualità di CEO, nel mese di maggio 2020 è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione di De Agostini S.p.A. In precedenza, è stato CEO di GTECH S.p.A. (ex Gruppo Lottomatica) da aprile 2009 ad aprile 2015 e responsabile delle diverse aree della Società, tra cui il mercato americano, l’Italia e i Prodotti e Servizi. È entrato in azienda come Condirettore Generale nel 2003 e da allora ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione. Ad agosto 2006 è stato nominato Managing Director con responsabilità delle società italiane e di alcune attività europee. Precedentemente, ha ricoperto il ruolo di CEO di Buffetti, leader in Italia nella distribuzione di materiali e forniture per ufficio. Prima di Buffetti, Sala ha guidato la Divisione Business Directories di SEAT Pagine Gialle. Agli inizi della sua carriera ha lavorato presso Magneti Marelli e Kraft Foods.

Vincent Sadusky è stato, dal 2018 al 2020, CEO e membro del Consiglio di Amministrazione di Univision Communications, la più grande società media di lingua spagnola negli Stati Uniti, che gestisce diverse reti radiotelevisive e via cavo, stazioni radiofoniche e TV locali, streaming audio e video digitali. Prima di collaborare con Univision, dal 2014 al 2017, è stato CEO e membro del Consiglio di Amministrazione di Media General, una società statunitense che gestisce stazioni TV locali e media digitali con oltre 50 stazioni televisive e 5.000 dipendenti. Dal 2006 al 2014, è stato CEO e membro del Consiglio di Amministrazione di LIN Media, una emittente televisiva locale e società media. Inoltre, dal 2004 al 2006, è stato CFO di LIN Media e, dal 1999 al 2004, CFO di Telemundo Communications. Oltre a essere membro del Consiglio di Amministrazione di IGT dal 2010 e, più recentemente, Presidente del Comitato Audit, Sadusky è stato membro del board del Paley Center for Media, della National Association of Broadcasters ed è stato Tesoriere per l’NBC Affiliates Board. Agli inizi della sua carriera, ha lavorato presso Ernst & Young e co-fondato JVB Financial Group e Zeus Financial, società di trading di titoli a reddito fisso.

Maria Pinelli è un executive internazionale di grande esperienza, attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Globant, nonché consigliere e Presidente del Comitato Audit di Archer Aviation, Inc. e di Clarim Acquisition Corp. Da ottobre 1986 a novembre 2020, ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità presso EY, tra cui quello di leader per i prodotti di largo consumo e retail, Vicepresidente Globale – strategic growth markets, IPO leader a livello globale e responsabile per le Americhe per gli strategic growth markets. Nel suo ruolo di consulente presso EY, ha completato con successo oltre 20 IPO in quattro diversi Paesi, e oltre 25 operazioni di M&A a livello mondiale. La sua esperienza si concentra su operazioni strategiche e consulenza in materia di due diligence, sull’implementazione della normativa Sarbanes-Oxley e sulle tematiche di stakeholder management. È stata consulente per alcuni dei brand più iconici al mondo nell’ambito del commercio elettronico, dei prodotti di largo consumo e del retail.

Ashley Hunter è docente presso la School of Information dell’Università del Texas ad Austin dal 2015, ed è partner fondatore di A. Hunter & Company, un’azienda leader nelle consulenze sulla gestione del rischio. In precedenza, ha rivestito la carica di Direttore Generale di HM Risk Group LLC, dove ha supportato numerose startup e aziende nell’implementazione di programmi alternativi di trasferimento del rischio e collocamento di soluzioni riassicurative a livello globale. Sotto la sua direzione, l’HM Risk Group è diventato un Gruppo leader nello sviluppo di prodotti assicurativi di nicchia nel settore delle tecnologie di procreazione assistita. Prima di fondare l’HM Risk Group nel 2006, ha ricoperto diversi incarichi per State Farm Insurance Companies, The Hartford Insurance Company e AIG Insurance Company.

