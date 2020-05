IGT annuncia alcuni cambiamenti nella membership dei Comitati Consiliari

International Game Technology ha annunciato oggi la nomina di Alberto Dessy per il Comitato di revisione contabile, Samantha Ravich per il Comitato per le remunerazioni e Beatrice Bassey per il Comitato per le nomine e la corporate governance da parte della Società e del Consiglio di Amministrazione.

Il sig. Dessy e la sig.ra Ravich si sono uniti al Consiglio di amministrazione rispettivamente nell’aprile 2015 e nel luglio 2019.

La signora Bassey è entrata a far parte del Consiglio di amministrazione nel marzo 2020 e succederà al sig. Dessy nel Comitato per le nomine e la corporate governance, dal quale si dimetterà a seguito dell’assemblea generale della Società. Dessy è professore presso l’Università Bocconi e dottore commercialista specializzato in finanza aziendale, in particolare nella valutazione di società, marchi, capitale proprio e investimenti, struttura finanziaria, canali e strumenti di prestito, finanziamenti per lo sviluppo e acquisizioni e cessioni di società. È stato testimone delle parti in cause legali e esperto indipendente nominato dal tribunale in varie controversie legali.

Oltre a far parte del Consiglio di amministrazione di IGT, è attualmente nel Consiglio di amministrazione di Chiorino SpA ed è stato membro del Consiglio di amministrazione di molte società, sia quotate che non quotate, tra cui Redaelli Tecna SpA, Laika Caravans SpA, Premuda SpA, IMA, Milano Centro SpA e DeA Capital SpA, oltre alla precedente società IGT, GTECH SpA. Ravich è la presidente del Center on Cyber ​​and Technology Innovation presso la Foundation for Defence of Democracies e il suo Transformative Cyber ​​Innovation Lab; Vicepresidente del Comitato consultivo di intelligence del presidente; commissario della Commissione per il Solarium sul cyberspazio incaricata dal Congresso; membro del Comitato consultivo del segretario per l’energia.

In precedenza, ha ricoperto il ruolo di vicedirettore della sicurezza nazionale per il Vicepresidente Cheney e ha ricoperto numerosi altri ruoli dirigenziali.

La signora Ravich ha ricevuto il suo dottorato di ricerca in Analisi delle Politiche della RAND Graduate School e del suo MCP / BSE dell’Università della Pennsylvania / Wharton School. Bassey è Group General Counsel, Chief Compliance Officer e Corporate Secretary di Atlas Mara Ltd, è anche Presidente del Board of Union Bank of Nigeria PLC, e dirige i consigli di amministrazione di African Banking Corporation in Botswana Ltd. e Banque Populaire du Rwanda.

In precedenza, la signora Bassey è stata direttrice di PowerPlay a New York; Fondazione per l’istruzione superiore in Nigeria della MacArthur Foundation; Ron Brown Center for Civil Rights and Economic Development, New York. È stata anche partner e membro del Comitato esecutivo di Hughes, Hubbard & Reed, LLP, New York. La signora Bassey ha ricevuto il suo LL.M dalla Harvard Law School; LL.B in giurisprudenza presso l’Università di Maiduguri, in Nigeria e BL in giurisprudenza presso la scuola di legge nigeriana.

PressGiochi