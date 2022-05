IGT amplia l’offerta nelle Filippine

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che il suo sistema di gestione del casinò (“CMS”) IGT ADVANTAGE™ e una varietà di giochi IGT leader saranno implementati presso il NUSTAR Resort and Casino di prossima apertura a Cebu, nelle Filippine.

Questa implementazione di IGT ADVANTAGE collegherà gli impressionanti 1.500 giochi di slot e 250 giochi da tavolo di NUSTAR Resort and Casino, consentendo al casinò di fidelizzare i clienti, ottimizzare le operazioni del casinò e accedere a preziose analisi delle prestazioni in tempo reale.

Inoltre posiziona NUSTAR Resort and Casino per offrire in futuro giochi senza contanti tramite la tecnologia dei sistemi Resort Wallet™ di IGT. Oltre a sfruttare il CMS di livello mondiale di IGT, NUSTAR Resort and Casino sarà il primo casinò in Asia a implementare il cabinet Peak49™ di IGT. Completo di display da 49 pollici, ultra-HD, verticale, curvo progressivo e una gamma di funzioni ergonomiche e convenienti, il cabinet Peak49 è supportato da una ricca pipeline di contenuti per l’Asia. Il casinò offrirà ai suoi ospiti l’avvincente collegamento Ying Cai Shen dell’IGT sugli armadi Peak49 e CrystalCurve™ e presenterà una varietà di altri giochi IGT testati per le prestazioni sul suo pavimento come Cash Cove™ Fish On e Lucky Buddha™ su il cabinet CrystalDual 27 e Golden Jungle™ Grand e Coin O’ Mania™ sul cabinet CrystalCurve.

“In qualità di principale resort integrato di Cebu, NUSTAR Resort and Casino dà la priorità alle partnership con fornitori esperti e di fiducia come IGT che possono aiutarci a fornire intrattenimento di gioco di livello mondiale e costruire solide relazioni con gli ospiti attraverso tecnologie all’avanguardia”, ha affermato Sabri Jaafar, NUSTAR Resort e Vicepresidente del casinò – Operazioni EGM.

“Alimentando la sua sala da gioco con il sistema di gestione del casinò IGT ADVANTAGE, NUSTAR Resort and Casino è dotato di una tecnologia per casinò collaudata in tutta l’Asia e offre strumenti altamente avanzati per la fidelizzazione dei clienti e l’ottimizzazione della sala del casinò”, ha affermato Dallas Orchard, Chief Operating Officer di IGT, Gioco, APAC. “Gli armadi di livello mondiale di IGT e i giochi popolari a livello regionale come Cash Cove e Ying Cai Shen aiuteranno NUSTAR Resort and Casino a raggiungere i suoi obiettivi di prestazioni e a differenziarsi attraverso esperienze di gioco per la regione”.

