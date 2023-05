IGT aggiorna il sistema di lotteria centrale di WestLotto con l’implementazione di Aurora

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua consociata, IGT Global Services Limited, ha firmato un’estensione del contratto con Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG ( “WestLotto”) per fornire il potente sistema di lotteria centrale di IGT, Aurora™, e le relative tecnologie. L’estensione del contratto dovrebbe durare almeno fino al 2031.

“IGT ha fornito a WestLotto soluzioni di lotterie di livello mondiale per oltre 20 anni ed è il partner di fiducia per noi per fornire le migliori esperienze di gioco possibili e guidare la crescita in modo responsabile per la nostra attività”, ha affermato Andreas Kötter, WestLotto Co-CEO. Non vediamo l’ora di modernizzare ulteriormente il nostro sistema centrale attraverso l’implementazione di Aurora e i numerosi vantaggi che i suoi moduli offriranno alla nostra lotteria”.

“L’esperienza globale di IGT e la nostra vasta conoscenza del mercato locale delle lotterie si completano perfettamente”, ha affermato Christiane Jansen, Co-CEO di WestLotto. “La partnership rappresenta il gioco del futuro tanto innovativo quanto sicuro e rispettabile”.

“Essendo la più grande lotteria tedesca con oltre 1,7 miliardi di euro di vendite, WestLotto richiede la raffinatezza, l’affidabilità e l’innovazione offerte dal sistema centrale Aurora di IGT”, ha affermato Jay Gendron, Chief Operating Officer di IGT, Global Lottery. La nostra piattaforma Aurora ad alte prestazioni e i suoi componenti consentiranno alla Lotteria di gestire la propria attività in modo più efficiente, fornendo al contempo esperienze di gioco di prim’ordine e massimizzando i fondi per buone cause”.



Come parte di OMNIA™, la soluzione omnicanale e incentrata sui giocatori di IGT per le lotterie, Aurora è stata sviluppata per guidare l’innovazione e la redditività delle lotterie e offrirà una maggiore affidabilità per l’elevato volume di transazioni di WestLotto. Incorpora una suite di soluzioni flessibili progettate per gestire, trasformare e far crescere ulteriormente l’attività della Lotteria. La piattaforma fornirà applicazioni, strumenti e funzionalità di reporting intuitivi e di facile utilizzo che gestiranno tutte le operazioni di elaborazione delle transazioni, gestione dei giochi e back-office di WestLotto.

In qualità di leader del mercato globale delle lotterie, IGT è il principale fornitore di tecnologia per 25 lotterie negli Stati Uniti, otto delle 10 lotterie più grandi del mondo e 16 delle 25 lotterie più importanti del mondo.

