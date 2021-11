IGT: a lavoro per lotterie omnichannel per FDJ

International Game Technology PLC ha annunciato che la sua controllata, IGT Global Services Limited (di seguito “IGT”), ha firmato un accordo di sette anni con La Française des Jeux (“FDJ”), l’operatore della Lotteria nazionale francese, che è la seconda più grande Lotteria europea e la quarta lotteria più grande del mondo. IGT aggiornerà l’attuale sistema centrale della lotteria alla piattaforma avanzata Aurora™ di IGT. Il nuovo sistema con le sue funzionalità avanzate dovrebbe entrare in funzione nel primo trimestre del 2023.

“In qualità di partner del sistema centrale per le lotterie di FDJ da oltre 20 anni, IGT ha una profonda comprensione delle esigenze tecnologiche innovative della sua attività”, ha affermato Jay Gendron, Chief Operating Officer di IGT, Lottery. “Le esperienze della lotteria omnichannel migliorano il coinvolgimento dei giocatori e sono ciò che i consumatori si aspettano come parte del percorso complessivo del giocatore poiché le lotterie continuano a incorporare più soluzioni digitali. Gli aspetti omnichannel migliorati che IGT aggiungerà all’infrastruttura della lotteria di FDJ, combinati con l’eccezionale affidabilità, prestazioni e flessibilità della nostra piattaforma Aurora, aiuteranno FDJ a mantenere la posizione della lotteria nazionale francese come una delle lotterie di maggior successo al mondo.

“Ora che abbiamo scalato con successo l’offerta digitale di FDJ, grazie alla nostra nuova architettura omnicHannel e alla nostra piattaforma proprietaria iLottery, è tempo di lanciare l’aggiornamento del nostro motore di giochi di livello superiore. È un programma importante nel piano strategico di FDJ e siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione di lunga data con IGT per rendere questo importante passo un successo”, ha affermato Xavier Etienne, Executive VP Technology & International di FDJ.

