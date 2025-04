IGE. Testa (FdI): “Il governo sta lavorando al nuovo decreto per dare risposte concrete al comparto del gioco”

“È arrivato il momento di uscire dai luoghi comuni: fare distinzione tra gioco lecito e gioco illegale.

Il comparto del gioco produce un fatturato importante, 6 punti di pil nazionale.

Questo governo sta lavorando su questo comparto che ha bisogno di una rivoluzione. Il governo sta lavorando ad un decreto che prevede un quadro normativo unificato in tutto il sistema giuridico italiano. È importante anche dare messaggi importanti contro la ludopatia.

La digitalizzazione ha un ruolo fondamentale per il comparto del gioco. Ma il macchinario fisico è fondamentale per i bar dei piccoli comuni. In molti comuni italiani, ci sono bar e tabaccherie con dipendenti che vengono pagati anche con introiti del gioco lecito.

Il governo entro fine legislazione darà risposte concrete al comparto del gioco fisico con il decreto tanto atteso.”

Lo ha dichiarato l’onorevole Guerino Testa di Fratelli d’Italia (segretario commissione finanze, camera dei deputati) durante la prima giornata d IGE 2025.

PressGiochi