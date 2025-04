IGE. Guinci (Eurobet): “Va trovato il modo corretto di comunicare il gioco”

“Partirei da due parole ormai ricorrenti: responsabilità e sostenibilità. Il settore sta facendo dei passi in avanti significativi. Siamo in grado di utilizzare strumenti tecnologi per implementare le misure di

Il settore sta facendo dei passi in avanti significativi. Siamo in grado di utilizzare strumenti tecnologi per implementare le misure di sicurezza per i giocatori.

Il settore sta maturando e ha bisogno che tutto questo possa essere comunicato. Va trovato il modo corretto di comunicare. Non dovremmo camminare tra le pieghe delle norme, è chiaro che le aziende hanno bisogno di comunicare ma bisogna farlo in un modo chiaro, trasparente e corretto.

Oggi ci sono operatori molto professionali, invito a visitare le aziende. Settore del gioco ha delle regole molto complesse, molto di più di altri settori in Italia. Siamo iper-controllati e soggetti a rispettare normativa ed agire in modo trasparente.

È importante che le aziende possano esprimere chiaramente il loro lavoro e il loro prodotti il loro ‘gioco responsabile’”.

Lo ha dichiarato Giuliano Guinci (Public Affairs, Sustainability e Retail Operations Director di Eurobet) durante la prima giornata di IGE 2025.

