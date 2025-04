IGE. Cardia (Acadi): “Fondamentali la libertà degli utenti e la dignità degli operatori”

“Confcommercio e Confindustria sono due grandi rappresentanze che mettono sul tavolo la stessa visione.

È essenziale valorizzare il dialogo tra tutti i componenti del comparto del gioco quindi concessionari, bar, tabacchi. Il dialogo all’interno della filiera è importante perché, come in ogni altro comparto, potrebbero esserci interessi diversi e diventa quindi necessario trovare il punto d’incontro.

Ci sono due aspetti fondamentali: la dignità dei lavoratori e la libertà degli utenti.

Dignità dei lavoratori: il settore non è capito dall’esterno. I prodotti di gioco sono 33 ma sulla bocca di tutti ci sono gli apparecchi, i soggetti bersagliati. Infatti, il distanziometro e le limitazioni di orari sono previsti per apparecchi e non per gli altri prodotti.

Quando di parla di libertà degli utenti, è fondamentale il tema della salute. Non vogliamo uno stato etico che in questo caso non è funzionante perché la spesa dei giocatori è aumentata. La raccolta del comparto online ha superato quello della raccolta del fisico. I giocatori passano più tempo a giocare online.

Diventa quindi necessario smantellare misure non corrette sostituendolo con politiche attive sui territori.

Mettere a terra tecnologia in questo comparto sia online che su fisico registro autoesclusione è implentabile sul fisico con strumenti tecnol,ogici

Molto importante è l’implementazione della tecnologia nel comparto. Un dispositivo tecnologico permette di scoprire se un avventore è minorenne oppure identificare – sempre nel rispetto della privacy- giocatori con comportamenti di gioco patologico.

Nel settore c’è bisogno di stabilità che si ottiene attraverso le gare. Gli operatori chiedono di fare gare e chiedono di avere prodotti safe”.

Lo ha dichiarato Geronimo Cardia (Presidente Acadi Confcommercio) in occasione della prima giornata di IGE 2025.

