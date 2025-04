iGB Startup Summit metterà in contatto gli imprenditori dell’iGaming con investitori di alto livello

L’iGB L!VE di luglio contribuisce ad alimentare il futuro dell’innovazione dell’iGaming grazie al nuovo iGB Startup Summit, che verrà lanciato il 1° luglio all’ExCeL di Londra, la nuova sede della fiera dell’iGaming in più rapida crescita al mondo.

L’autorevole Summit rappresenta un appuntamento imperdibile per le start-up e faciliterà presentazioni preziose a investitori istituzionali, private equity e venture capital di alto livello.

Organizzato in collaborazione con Defy the Odds, un acceleratore di startup specializzato fondato da Kelly Kehn, Paris Smith e Sue Schneider, l’evento offrirà opportunità di networking, tavole rotonde, panel e incontri informali, offrendo ai leader delle aziende in fase iniziale gli spunti e le connessioni necessari per accompagnare le loro iniziative dall’ideazione alla realizzazione.

Approfondendo il ruolo del Summit, Naomi Barton, Global Portfolio Director di Clarion Gaming e responsabile di iGB L!VE, ha dichiarato: “Sappiamo, grazie alla nostra esperienza con la comunità delle startup, che le nuove imprese hanno difficoltà a reperire finanziamenti, incontrare mentori ed entrare nel settore. Allo stesso modo, agli investitori manca un ambiente centralizzato, professionale e solidale in cui entrare in contatto con imprenditori di talento e, nel frattempo, ottenere un accesso anticipato alle startup all’avanguardia dell’iGaming.

Per unire queste due importanti comunità, stiamo creando un ambiente di networking esclusivo e di alto valore, in stile Chatham House, in cui le startup possano incontrare i fondatori dell’iGaming, avviare nuove partnership e potenzialmente attrarre investimenti a lungo termine. Lo Start-Up Summit riflette lo status di iGB L!VE come piattaforma di riferimento per le nuove imprese imprenditoriali, che rappresentano il futuro dell’iGaming.

Rivolto a un vasto pubblico di investitori e VC alla ricerca della prossima grande idea nel settore dell’iGaming, imprenditori e startup in cerca di spunti e finanziamenti, leader del settore desiderosi di entrare in contatto con la prossima ondata di innovatori e professionisti dello sviluppo aziendale alla ricerca di partnership strategiche, l’evento, accessibile solo su invito e che si terrà al di sopra dell’area espositiva nelle South Gallery Rooms dell’ExCeL di Londra, includerà workshop pratici condotti da investitori e fondatori di successo che forniranno strategie concrete per far crescere una startup.

