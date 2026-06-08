iGB L!VE, World Gaming prosegue i propri obiettivi di sostenibilità

Dopo il successo della campagna sulla sostenibilità lanciata a gennaio in occasione di ICE e iGB Affiliate Barcelona, World Gaming (precedentemente Clarion Gaming) ha confermato che implementerà la seconda fase

Dopo il successo della campagna sulla sostenibilità lanciata a gennaio in occasione di ICE e iGB Affiliate Barcelona, World Gaming (precedentemente Clarion Gaming) ha confermato che implementerà la seconda fase dell’iniziativa durante la prossima edizione di iGB L!VE, in programma il mese prossimo a Londra.

Il team organizzatore farà tesoro dell’esperienza maturata a Barcellona introducendo una serie di iniziative, tra cui l’implementazione del programma Better Stand in collaborazione con gli espositori di iGB L!VE e i loro allestitori, l’istituzione del primo iGB L!VE Sustainable Stand Award, l’utilizzo di moquette per corsie e aree speciali realizzata interamente con materiali riciclati e l’adozione di portabadge privi di plastica per tutti i partecipanti.

Commentando il programma, la Portfolio Director Margaret Dunn ha dichiarato: “Il nostro obiettivo principale è promuovere la responsabilità sociale e ambientale all’interno della comunità del gaming e siamo pienamente impegnati a fare la nostra parte in questo processo.

A gennaio il 56% dei rifiuti differenziati è stato riciclato, rispetto al 47% registrato nel 2025. Inoltre, il 90% delle strutture e degli allestimenti realizzati per ICE era completamente riutilizzabile e il nostro obiettivo è raggiungere il 100% nelle future edizioni. Per la prima volta abbiamo anche offerto badge stampati su carta riciclata e abbiamo riciclato la moquette dell’evento invece di destinarla alla discarica.”

Per incoraggiare pratiche sostenibili nella costruzione degli stand, ICE e iGB Affiliate Barcelona hanno introdotto il programma Better Stands, insieme a un nuovo premio per lo Stand più sostenibile, assegnato all’espositore di ICE Internet Vikings, azienda con sede a Stoccolma.

L’iniziativa Better Stands fornisce un quadro di riferimento per la valutazione e la certificazione della sostenibilità, con livelli bronzo, argento e oro assegnati in base al rispetto di criteri specifici.

Prima della valutazione in loco, gli espositori partecipanti devono presentare una dichiarazione che illustri come la loro presenza in fiera abbia adottato pratiche virtuose, quali l’utilizzo di un design sostenibile dello stand, le modalità di viaggio scelte per raggiungere Barcellona e gli impegni assunti per la riduzione dei rifiuti, ad esempio sostituendo il materiale stampato con contenuti digitali.

Margaret Dunn ha aggiunto: “La crescente adozione di pratiche sostenibili è dimostrata dal fatto che ben 20 espositori hanno ottenuto la certificazione oro, che rappresenta il massimo livello di sostenibilità. Sono inoltre lieta di sottolineare che questo impegno ha coinvolto l’intero ecosistema dell’evento, con gli allestitori che hanno partecipato attivamente all’iniziativa. Abbiamo compiuto un buon inizio con ICE e iGB Affiliate Barcelona e continueremo questo percorso in occasione di iGB L!VE a Londra nel mese di luglio.”

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