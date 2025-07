iGB L!VE si apre a Londra

L’edizione 2025 di iGB L!VE ha aperto oggi, 2 luglio, nella sua nuova sede londinese di ExCeL London. I professionisti dell’iGaming hanno sfruttato appieno l’efficiente rete di trasporti del centro espositivo, con treni della Elizabeth Line e della Docklands Light Railway pieni di visitatori entusiasti per il trasferimento della manifestazione nella capitale britannica.

Gli organizzatori puntano a far crescere ulteriormente l’affluenza all’evento, con l’obiettivo di stabilire un nuovo record di presenze. L’edizione 2024, l’ultima tenutasi ad Amsterdam, aveva registrato 9.788 visitatori unici, superando i 7.299 del 2023 e quasi raddoppiando i 5.022 del 2022. L’edizione 2025 sarà la più grande di sempre, offrendo ai partecipanti oltre 22.000 mq dedicati all’innovazione e all’ispirazione nel settore.

Claire Williams OBE, ex team principal del team di Formula 1 Williams e una delle donne più influenti e di successo nella storia della F1, ha tenuto il keynote di apertura di iGB L!VE 2025.

Nel suo intervento, Williams ha tracciato interessanti paralleli tra il mondo data-driven della Formula 1 e quello dell’iGaming:

“Ci sono molti aspetti della Formula 1 che possono ispirare le aziende e offrire spunti concreti agli operatori del settore iGaming, dalla spinta all’innovazione di prodotto alla capacità di affrontare l’ingresso in nuovi mercati. Oltre a elementi fondamentali come una leadership dinamica, una cultura del miglioramento continuo, l’assunzione dei migliori problem solver e l’adozione precoce delle nuove tecnologie, la F1 richiede anche un’agilità organizzativa capace di adattare la strategia in un contesto estremamente competitivo”.

Definito da molti come il “TED dell’iGaming”, iGB L!VE propone un mix di case study pratici, presentazioni di dati e panel su best practice per operatori e affiliati. Tra i temi affrontati:

innovazioni nelle scommesse live,

protezione del vantaggio competitivo attraverso IP e branding,

strategie integrate di marketing e SEO,

tecniche per ottenere link in un settore in cui è difficile parlarne apertamente,

focus di mercato su LatAm, Emirati Arabi Uniti e Italia.

Il programma completo è disponibile su:

https://www.igblive.com/event-schedule

PressGiochi