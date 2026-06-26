IGB L!VE. Kelly Kehn: “Sostenere le startup innovative significa investire nel futuro dell’industria”

Kelly Kehn, che vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore tecnologico ed è cofondatrice dell’All-in Diversity Project e dell’incubatore per startup Defy the Odds, ha elogiato iGB L!VE London e

Kelly Kehn, che vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore tecnologico ed è cofondatrice dell’All-in Diversity Project e dell’incubatore per startup Defy the Odds, ha elogiato iGB L!VE London e la manifestazione gemella ICE Barcelona per il loro impegno nel sostenere le nuove imprese, contribuendo così a investire nel “futuro dell’intero settore”.

In vista dello Startup Accelerator di iGB L!VE, che il 30 giugno metterà a diretto contatto fondatori di startup nelle fasi iniziali e investitori presso l’Excel London, offrendo agli imprenditori una chiara comprensione di ciò che gli investitori cercano, Kehn ha dichiarato:

“Ognuna delle più grandi aziende di questo settore è stata una startup. Le imprese che stanno emergendo oggi, per definizione, non sono ancora molto conosciute, ma sostenerle significa investire nel futuro dell’intera industria. Eventi come iGB L!VE e ICE sono i luoghi in cui il settore si riunisce, e proprio per questo sono nella posizione migliore per aprire la porta a potenziali investimenti”.

Guardando allo Startup Accelerator, che modererà e alla cui organizzazione ha contribuito, Kehn ritiene che il clima per gli investimenti sia più favorevole di quanto molti pensino.

Con lo sport mondiale in forte espansione – dalla Coppa del Mondo FIFA alla crescente popolarità delle competizioni femminili – attenzione e capitali stanno confluendo nei settori della tecnologia sportiva, delle scommesse e dei mercati predittivi. La vera sfida, secondo Kehn, è però quella di differenziarsi.

“La tecnologia non rappresenta più un vantaggio competitivo sufficiente. Oggi chiunque può sviluppare un prodotto, quindi la domanda che ogni fondatore deve porsi è: cosa rende davvero difendibile la propria azienda?”

Gli investitori, osserva, non si lasciano più impressionare dalle sole funzionalità di un prodotto, ma cercano elementi che garantiscano un vantaggio competitivo duraturo, come la fiducia nel marchio, una nicchia di mercato ben definita o un fattore distintivo realmente unico.

Kehn è inoltre convinta che l’esperienza condivisa renda più semplice per le nuove imprese raccogliere capitali da imprenditori di successo che hanno già affrontato lo stesso percorso.

“Gli imprenditori che hanno già venduto con successo la propria azienda hanno vissuto esattamente le stesse sfide che oggi affrontano questi fondatori. Comprendono le difficoltà quotidiane, gli ostacoli normativi e ciò che serve realmente per costruire un’impresa in questo settore. Per questo rappresentano investitori ideali, non solo per il capitale che possono mettere a disposizione, ma anche perché sono in grado di aprire porte e creare opportunità”.

Ha però precisato che questi investitori non sono molti e spesso non sono facilmente individuabili.

“Ecco perché iniziative di networking come lo Startup Accelerator sono così importanti per la raccolta di capitali. Alcune delle migliori opportunità di investimento nel nostro settore non vengono pubblicizzate: si trovano grazie alle giuste presentazioni e ai contatti giusti”.

Alla domanda su quale sia il significato del successo per questa iniziativa, Kehn ha risposto:

“Abbiamo costruito una rete davvero coinvolta composta da startup, esperti e investitori, e mi piacerebbe creare nuove connessioni che possano arricchirla ulteriormente. Spero soprattutto che i partecipanti lascino lo Startup Accelerator con qualcosa di concreto da mettere in pratica, sia che stiano cercando finanziamenti, investendo o semplicemente cercando di comprendere la direzione del mercato. Se gli imprenditori usciranno dall’evento con un percorso più chiaro e gli investitori avranno individuato aziende in cui vale la pena investire, allora sarà stata una giornata di successo”.

Le registrazioni per l’edizione 2026 di iGB L!VE, in programma l’1 e il 2 luglio, sono aperte sul sito ufficiale dell’evento.

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