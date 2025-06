iGB L!VE: Claire Williams OBE, pioniera della F1, confermata come relatrice principale

Claire Williams OBE, ex leader del team Williams di Formula 1 e una delle donne più importanti e di successo nella storia della F1, è stata confermata come relatrice principale

Claire Williams OBE, ex leader del team Williams di Formula 1 e una delle donne più importanti e di successo nella storia della F1, è stata confermata come relatrice principale di iGB L!VE di luglio, la prima edizione che si terrà a Londra.

Esplorando i parallelismi tra le migliori pratiche che si possono tracciare tra il mondo della F1 e quello dell’iGaming, guidati dai dati, Claire parlerà con la pluripremiata giornalista e conduttrice Nadine Dereza sul palco Pulse dell’ExCeL di Londra martedì 2 luglio.

Annunciando l’esaltante e stimolante discorso d’apertura di iGB L!VE, Naomi Barton, Global Portfolio Director e responsabile del marchio iGB, ha dichiarato: “Sono lieta che Claire, una delle sole due donne a guidare un team di F1 nell’era moderna, porterà la sua esperienza e la sua competenza a quella che è un’edizione storica di iGB L!VE.

Leader ispiratrice, è stata responsabile della trasformazione della Williams F1 da una cultura obsoleta e dominata dagli uomini in una rinomata per essere pioniera di tecnologia innovativa, sostenibilità, diversità e inclusione.

Il suo sviluppo di una cultura di squadra ad alte prestazioni ha galvanizzato un team di corse poco performante, che aveva faticato dentro e fuori dalla griglia, fino a raggiungere i migliori piazzamenti degli ultimi anni.

Passando dall’ufficio stampa di Silverstone alla guida di un gruppo di oltre 1.000 dipendenti, possiede un approccio autentico e coraggioso alla leadership. Il suo intervento principale sarà uno dei tanti elementi ‘imperdibili’ dell’esperienza iGB L!VE e sottolineerà l’attenzione del marchio nel promuovere prestazioni migliori nel settore, nonché il nostro incrollabile impegno per la diversità”.

In vista della sua partecipazione a quella che si preannuncia come la più grande edizione di iGB

L!VE mai registrata, Claire Williams ha osservato: “Ci sono diversi modi in cui la Formula 1 può ispirare le aziende e offrire spunti tangibili agli operatori di iGaming di tutte le dimensioni, dall’innovazione di prodotto all’ingresso in nuovi mercati.

Oltre a requisiti chiave come una leadership dinamica, una cultura del miglioramento continuo, l’assunzione dei migliori problem solver ed essere i primi ad abbracciare i progressi tecnologici, la F1 richiede anche l’agilità organizzativa necessaria per definire la strategia in quello che è un settore ultra-competitivo. Non vedo l’ora di esplorare gli insegnamenti forniti dalla F1 che ispireranno i leader dell’iGaming che parteciperanno a iGB L!VE”.

iGB L!VE (2-3 luglio, ExCeL London) accoglierà circa 15.000 pionieri dell’iGaming e dell’affiliazione, aiutando le aziende dell’intero ecosistema del gioco online a orientarsi in un panorama in continua evoluzione attraverso opportunità di networking, innovazioni all’avanguardia e condivisione di conoscenze di mercato fondamentali.

