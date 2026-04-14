iGB L!VE ‘26, CHIPS Wheelchair charity nominata partner ufficiale dell’evento

La charity CHIPS, che è sulla buona strada per consegnare la sua 800ª sedia a rotelle nel 2026, è stata nominata partner benefico ufficiale per l’edizione di luglio di iGB L!VE, la seconda edizione della principale fiera B2B che si terrà a Londra.

Nata dall’industria del gioco terrestre, l’organizzazione benefica registrata fornisce sedie a rotelle su misura a giovani le cui famiglie non sono in grado di accedere o finanziare le attrezzature di cui hanno bisogno. Le sedie CHIPS sono progettate e realizzate per soddisfare le esigenze fisiologiche specifiche di ciascun destinatario e possono costare fino a 9.000 sterline.

La cofondatrice di CHIPS, Linda Lindsay, ha dichiarato di essere entusiasta di collaborare con WorldGaming (precedentemente Clarion Gaming) per raccogliere fondi vitali a favore dei bambini che sono stati privati della libertà e dell’indipendenza che le sedie a rotelle elettriche possono offrire. Ha spiegato: “Ho visto lo sforzo e lo stress che i genitori affrontano quando scoprono che il loro bambino non ha diritto a una sedia a rotelle elettrica. I test di idoneità possono essere estremamente crudeli e, in alcuni casi, bambini che riescono a camminare solo per pochi metri vengono considerati non idonei, anche se subito dopo fanno fatica a restare in piedi oltre quella distanza estremamente breve – ed è per questo che CHIPS svolge un ruolo così importante.”

Ha aggiunto: “Non c’è dubbio che le sedie CHIPS trasformino la vita, offrendo ai più giovani la libertà e l’indipendenza che molti di noi danno comprensibilmente per scontate. CHIPS è stata fondata da colleghi del settore dei casinò terrestri e non vedo l’ora di presentare il nostro lavoro e spiegare la nostra visione ai professionisti e alle aziende dell’iGaming presenti a iGB L!VE.”

WorldGaming annuncerà un programma di attività per aumentare la visibilità della charity CHIPS presso la comunità internazionale dei professionisti dell’iGaming che parteciperanno a questo evento business di primo livello, che mette in mostra tecnologie innovative, offre accesso a insight di mercato e propone opportunità di networking altamente qualificate, inclusi incontri esclusivi di settore.

L’edizione 2025 di iGB L!VE, la prima tenutasi a Londra, ha registrato un nuovo record di presenze pari a 20.227 visitatori, con un aumento del 16% rispetto al precedente record di 17.498 stabilito nel 2024. iGB L!VE ’25 ha inoltre confermato il suo carattere internazionale, con partecipanti provenienti da 149 Paesi, rispetto ai 131 del 2024.

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