IGB Live! si terrà dal 5 all’8 luglio ad Amsterdam

Dal 5 all’8 luglio si terrà ad Amsterdam iGB Live!, i visitatori avranno la possibilità di ottenere informazioni aggiornate sull’ultima generazione di giochi basati su RNG e mostrerà le ultime innovazioni e opportunità di sviluppo del business che secondo i dati forniti da H2 Gambling Capital ha rappresentato $ 18,8 miliardi o il 71% dei ricavi dei casinò online nel 2021.

La società di consulenza sui dati stima che la vincita lorda globale dei giochi RNG, di cui le slot sono la componente dominante, crescerà del 101% rispetto nei prossimi cinque anni, raggiungendo 37,1 miliardi di dollari entro il 2026, con un CAGR del 14,9%.

Naomi Barton, Portfolio Director di Clarion Gaming responsabile di iGB Live!, ha dichiarato: “Abbiamo risposto al feedback del settore e creato un’area dedicata ai visitatori per saperne di più sulle ultime innovazioni in un settore verticale che sta subendo cambiamenti significativi. Le slot tradizionali, sia terrestri che online, non sono riuscite a connettersi con i millennial o la Gen-Z. Queste carenze fondamentali vengono affrontate dai creatori di giochi con l’innovazione che offre funzionalità multigiocatore, nonché elementi di funzionalità sociali e basate sulle abilità dei giochi, il che significa che una nuova sottocategoria di slot è rilevante per il settore con le capacità di aiutare ad accelerare la crescita del business e, nel processo, espandere i parametri di iGaming. Ha aggiunto: “Mostreremo come operano i vari streamer di slot attraverso la visualizzazione dei loro canali di trasmissione Twitch dedicati e iGB Live! lo show floor includerà uno spazio dedicato per il networking. Eventi di persona agili e dinamici come iGB Live! mirano a identificare e facilitare le opportunità di crescita, e l’iGB SLOTS Arena è stata creata per aiutare i visitatori a connettersi con le attività di slot igaming e convertire il networking in traffico di giocatori e acquisizione di giocatori. È un potente esempio dell’impegno per l’innovazione che è alla base di iGB Live!

Esperienza.” iGB Live! offre un forum di opportunità per i professionisti del settore per connettersi e conversare con i fornitori chiave, convertire le informazioni guidate da esperti in una crescita aziendale attuabile e convergere con gli oltre 4.000 visitatori e 250 espositori attesi in quella che è una delle fiere di gioco in più rapida crescita al mondo.

PressGiochi