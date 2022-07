IGB LIVE! prevista una grande partecipazione

I segnali di sold-out sono stati pubblicati per iGB Live della prossima settimana! (5-8 luglio, Amsterdam RAI). Uno degli eventi aziendali in più rapida crescita nel settore dei giochi presenterà

I segnali di sold-out sono stati pubblicati per iGB Live della prossima settimana! (5-8 luglio, Amsterdam RAI). Uno degli eventi aziendali in più rapida crescita nel settore dei giochi presenterà un totale di 190 sponsor ed espositori che occuperanno oltre 4.500 mq di spazio netto. La partecipazione prevista è sulla buona strada per eguagliare se non superare la cifra del 2021 con il 37% delle pre-registrazioni che partecipano a iGB Live! per la prima volta.

La Portfolio Director Naomi Barton, crede nella risposta all’edizione 2022 di iGB Live! è una riflessione sulle sue credenziali complete e ricche di contenuti. Ha dichiarato: “Sappiamo dalla nostra ricerca delle parti interessate quanto valore attribuisce l’industria alla partecipazione a eventi dal vivo ad ampio raggio che si collegano all’intero ecosistema di gioco. Per rispondere a questo abbiamo messo insieme un’esperienza che consente ai delegati di connettersi e conversare con i fornitori chiave, convertire le informazioni guidate da esperti in una crescita aziendale attuabile e fornire un’opportunità di convergere con imprenditori e professionisti di tutto il settore”.

“Il nostro programma della conferenza fornirà approfondimenti da un totale di 46 leader di pensiero tra cui Ernie Stevens, presidente dell’Indian Gaming Association e Chris Harrison, responsabile dell’industria di Google, Financial Trading ed EGaming. In aggiunta a questo abbiamo due masterclass approfondite che comprendono un’approfondita Masterclass SEO avanzata e “Demistificare la licenza di affiliazione USA” un seminario di 3 ore passo dopo passo che mostra agli affiliati di piccole e medie dimensioni come fare in modo economico e vinci una domanda di affiliazione negli Stati Uniti”.

“L’avvicinarsi della metà (48%) delle pre-registrazioni ha confermato l’interesse per i giochi da casinò online e per iGB Live! Slots Arena è una funzione dedicata ai visitatori per saperne di più sulle ultime innovazioni in un verticale che, secondo i dati forniti da H2 Gambling Capital, ha rappresentato $ 18,8 miliardi o il 71% delle entrate dei casinò online nel 2021. In aggiunta a ciò, stiamo lanciando una nuova scommessa -set incentrato di tornei di eSport per dimostrare l’eccitazione degli eSport e spiegare il potenziale per i delegati di espandersi in una nuova verticale”.

Guardando all’evento con sede ad Amsterdam, ha continuato: “I nostri dati di preregistrazione suggeriscono che possiamo aspettarci un’altra partecipazione senior con il 60% di coloro che si sono preregistrati classificati come decisori con poco meno di 1 su 3 (29% ) operante negli Stati Uniti. Con quasi 1 nuovo su 10 (9%) nel settore dei giochi, il marchio iGB si sta connettendo con una nuova comunità di stakeholder e penso che l’energia e il senso di anticipazione si manifesteranno ad Amsterdam.

“Uno dei nostri espositori, Online IPS, ha espresso perfettamente quando ha affermato che una delle ragioni principali per partecipare a iGB Live! è entrare in contatto con i “cambiamenti di gioco”, le persone che stanno “facendo le cose in modo diverso”: è quel senso di interruzione costruttiva che rende iGB Live! un evento speciale in calendario. Come team organizzativo, il nostro obiettivo è quello di sfruttare le metriche positive, costruire sulla buona volontà che esiste per il marchio e continuare il processo per garantire che iGB Live! sblocca opportunità di business per i partecipanti, aiuta a elevare gli standard professionali e offre un ROI migliorato per i nostri espositori”.

PressGiochi