iGB Live! Masterclass: Approfondimenti per esperti di iGaming

Rispondendo alla sete di informazioni approfondite da parte di esperti del settore, gli organizzatori di iGB Live (5-8 luglio, Amsterdam RAI) hanno confermato l’aggiunta di due nuove Masterclass a partecipazione gratuita, ciascuna limitata a soli 30 partecipanti. Le Masterclass approfondiscono un’unica materia ad un livello mai offerto prima in una conferenza.

Justin Deaville, che ha lavorato con molti dei marchi leader del Regno Unito, tra cui Aviva, PaddyPower, Ladbrokes, SkyBet, Financial Services Forum e Foreign Office, guiderà l’Advanced SEO Masterclass, un workshop interattivo e una discussione che analizza i cambiamenti e le opportunità del maggio di Google aggiornamento principale e concentrarsi sull’utilizzo delle funzionalità di Google per superare la concorrenza. La sua masterclass è per SEO avanzati e richiede ai delegati di avere già una solida conoscenza delle basi SEO.

Oltre a esplorare i modi per avanzare nelle SERP, la Masterclass cercherà anche di massimizzare l’efficienza come SEO. La seconda Masterclass sarà condotta da Eric Frank di Odds On Compliance. In qualità di ex Group Compliance Officer per The Stars Group, Eric ha gestito i team di compliance globali ed è stato il principale consulente legale per questioni di regolamentazione, licenza e conformità negli Stati Uniti, in America Latina e in Asia. La sua masterclass, “Demistificare la licenza di affiliazione USA” è un seminario di 3 ore che mostra passo dopo passo agli affiliati di piccole e medie dimensioni come creare e vincere a costi contenuti una domanda di affiliazione negli Stati Uniti. Guiderà i delegati attraverso il processo di ottenimento della licenza necessaria negli Stati Uniti per operare come affiliato e dimostrerà attraverso l’esame stato per stato, l’analisi costi-benefici e attraverso un’applicazione dimostrativa, che le aziende europee e oltre può diventare attivo nel mercato in forte espansione dei giochi e delle scommesse negli Stati Uniti.

Curato dal presidente di Clarion Gaming e da 25 anni di esperienza nel settore, Michael Caselli, il formato iGB Masterclass risponde a un’esigenza di analisi approfondita e risoluzione dei problemi. Ha spiegato: “Le iGB Masterclass sono lezioni di approfondimento, rivolte a piccoli gruppi di partecipanti interessati a imparare tutto ciò che possono su un argomento chiave o su come risolvere un problema specifico. Le masterclass sono molto specializzate e di nicchia, ed è proprio questo che le rende così preziose per i nostri partecipanti che sono già esperti nei loro campi. Non c’è nessun altro nel nostro settore in cui gli esperti possano riunirsi, imparare, esaminare e discutere i loro argomenti a un tale livello. Credo che sia nostro dovere continuare a fornire contenuti che forniscano informazioni e valore ai nostri ospiti più fedeli ed esperti.

“Abbiamo scelto Advanced SEO e USA Affiliate Licensure per due ragioni molto diverse. La SEO avanzata era una necessità ovvia in quanto iGB Live! attrae alcuni dei migliori SEO del mondo. Avevamo bisogno di qualcosa che andasse ben oltre le basi per servire questi incredibili esperti. La licenza di affiliazione USA è stata scelta perché è un argomento che anche gli affiliati esperti trovano criptico e carico di incomprensioni. La maggior parte degli affiliati non crederebbe di poter diventare un affiliato autorizzato a New York con un investimento inferiore a $ 1.000, in questa Masterclass ti mostreremo che puoi. I partecipanti vedranno che diventare un affiliato legale negli Stati Uniti rientra nel loro budget e nel loro interesse. Essere in grado di lavorare per mesi con esperti come Justin Deaville ed Eric Frank per creare contenuti di altissimo livello che abbiamo mai organizzato è stata di per sé un’istruzione. Chiunque partecipi a una delle due Masterclass rimarrà colpito, ancora una volta, da ciò che può imparare in una conferenza iGB!”

PressGiochi