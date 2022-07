iGB Live! Il 2022 stabilisce un nuovo record di presenze

iGB Live! Il 2022 ha stabilito un nuovo record di presenze, con 5.022 professionisti del settore alla RAI di Amsterdam.

La cifra rappresenta un aumento del 7% rispetto al precedente record di 4.694 stabilito nel 2019 e un aumento del 31% rispetto al 2021 quando iGB Live! è stato il primo grande evento di gioco di persona ad aprire dopo il Covid.

Riflettendo sull’evento, il Portfolio Director Naomi Barton ha dichiarato: “Ovviamente non si tratta solo di numeri: la vera misura del successo sarà evidenziata dalla ricerca post-fiera che conduciamo sia con i visitatori che con gli espositori e i risultanti Net Promoter Scores che rappresentano la volontà dei partecipanti di consigliare l’evento alla propria rete. Tuttavia, per attirare più partecipanti al Day 1 che in entrambi i giorni dell’edizione 2019 da record di iGB Live! è un risultato straordinario e di cui l’intero team dovrebbe essere orgoglioso”.

“È chiaro che il nostro investimento in marketing e comunicazione è riuscito a raggiungere un nuovo pubblico con il 32% di iGB Live! per la prima volta, il 12% rappresenta le start-up e l’8% è nuovo al gioco con il 26% che opera negli Stati Uniti”.

Scomporre le parti componenti di iGB Live! esperienza, ha spiegato: “La nostra strategia di fornire uno spazio espositivo che rappresenti l’intero ecosistema di gioco ed è supportata da opportunità di rete con l’industria e generare contatti, insieme a un programma ricco di contenuti di apprendimento incentrato sul business e caratteristiche dello spettacolo pertinenti, ha avuto successo”.

“Questi sono tempi entusiasmanti per l’iGB Live! marchio, che continua a crescere in termini di dimensioni e reputazione. La mia sfida è costruire su quel successo lavorando con le nostre parti interessate per continuare a offrire un’esperienza eccezionale ai visitatori e un maggiore valore per i nostri espositori”.

L’edizione 2022 di iGB Live! ha visto la partecipazione di 190 tra sponsor ed espositori su 4.500 mq, aree dedicate alle slot online e al fenomeno esports, un ricco programma di Conference di 46 relatori e due Masterclass di approfondimento.

PressGiochi