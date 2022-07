iGB Live! ad Amsterdam un’edizione da record

iGB Live! si è aperto mercoledì 6 luglio con gli organizzatori fiduciosi di celebrare un’edizione da record dell’evento di persona B2B e affiliato in più rapida crescita del gioco. I professionisti del settore si sono incontrati sulla RAI di Amsterdam per Connect, Converse e Convert insieme a 190 sponsor ed espositori che occupano oltre 4.500 mq di spazio.

Naomi Barton, Portfolio Director per il marchio iGB ha dichiarato: “Siamo lieti di aprire l’edizione 2022 di iGB Live! e per accogliere i nostri stakeholder internazionali ad Amsterdam. Non vediamo l’ora di sfruttare il successo dell’edizione 2021 di iGB Live! e più recentemente iGB Affiliate London di aprile mentre consolidiamo lo status dello spettacolo come uno degli eventi di persona più influenti nel calendario dell’industria dei giochi”.

Riflettendo sulle dinamiche dello spettacolo, ha aggiunto: “Questa edizione di iGB Live! è più grande dell’edizione pre-pandemia del 2019 quando c’era una maggiore concentrazione su stand di schemi di conchiglie più piccoli. Nel 2022 abbiamo più espositori che acquistano solo spazi più grandi, il che sottolinea lo stato crescente del marchio, una preparazione da parte dell’industria a investire nella loro presenza e a vedere iGB Live! come un’opportunità per mostrare i marchi. Con un programma dinamico della conferenza, due Masterclass approfondite e funzionalità dedicate alle slot online e agli eSport, abbiamo due giorni di gioco emozionanti e dinamici ricchi di contenuti”.

PressGiochi