IGB L! VE: confermato il programma della settimana igaming di Londra

Clarion Gaming ha annunciato i dettagli della London Igaming Week, un programma di eventi, seminari e feste molto curati ed immersivi incentrati su IGB L! VE e che si svolgono in iconiche sedi di Londra.

Confermando il programma, Naomi Barton, direttore del portafoglio globale responsabile di IGB L! Ve ha dichiarato: “La London Igaming Week è una straordinaria opportunità per l’industria globale di igaming di riunirsi per una settimana di connessione, innovazione e celebrazione.

L’evento di terrà tra il 1 luglio e il 4 luglio e presenta eventi sociali come gli IGB Affiliate Awards, gli EGR B2B Awards, le bevande di benvenuto a Canary Wharf e The Legends by Fire and Ice Celebration.

Include anche opportunità uniche per fare networking e apprendere presso lo Start-Up Accelerator di IGB, il mixer e la tecnologia di affiliazione e operatore nei giochi, la conferenza inaugurale per i professionisti della tecnologia senior sponsorizzati da tecnici martedì 1 luglio”.

La London Igaming Week rappresenta un’aggiunta di alto profilo a quella che sarà la più grande edizione di IGB L! VE. La prima feria che si svolge a Londra dopo il suo trasferimento da Amsterdam fornirà ai partecipanti l’accesso a oltre 22.000 mq di innovazione e ispirazione dei prodotti.

Collegando operatori di igaming, affiliati, fornitori di tecnologia e fornitori di giochi, IGB L! Ve accoglierà circa 15.000 pionieri di igaming e affiliati che aiutano le aziende in tutto l’ecosistema per navigare nel panorama igaming, fornire opportunità di networking, mostrare innovazioni da bordo e condividere conoscenze di mercato cruciali.

PressGiochi