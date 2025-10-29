iGB Affiliate punta alla crescita globale con un focus strategico su CEE e America Latina

Dopo un’edizione da record nel 2025 che ha accolto partecipanti da 119 paesi, iGB Affiliate Barcelona è pronta ad ampliare ulteriormente la propria presenza globale nel 2026. L’evento di punta

L’evento di punta per l’ecosistema globale dell’iGaming ha annunciato una nuova strategia mirata ai mercati emergenti più dinamici, tra cui quelli dell’Europa centrale e orientale (CEE) e dell’America Latina. Questa mossa rafforza il profilo internazionale dell’evento e la sua missione principale: connettere l’intero universo degli affiliati iGaming.

Naomi Barton, Portfolio Director di iGB Events, ha dichiarato che il focus per il 2026 riflette l’evoluzione del settore: “La crescita dell’industria deve arrivare non solo dai mercati consolidati, ma anche da quelli in via di sviluppo. Il cambiamento nel panorama degli affiliati e dei programmi di affiliazione rende più cruciale che mai coinvolgere i nuovi mercati in espansione.

Collaborando con il settore, stiamo sfruttando la portata senza pari del brand iGB Affiliate Barcelona per sbloccare le opportunità di business presenti nei territori più nuovi e in rapida crescita al mondo.

Con la partecipazione prevista di oltre 119 paesi nel 2026, iGB Affiliate Barcelona rappresenta l’opportunità più conveniente per entrare in contatto con le regioni a più rapida crescita del settore globale e creare connessioni straordinarie nell’unico evento al mondo interamente dedicato agli affiliati iGaming. L’edizione 2026 presenterà una serie di iniziative per lo sviluppo del business e strategie di ingresso nei mercati, pensate per affiliati e operatori che desiderano espandersi in nuove aree ad alto potenziale.”

L’edizione 2026 occuperà 17.815 mq, con un aumento del 19% rispetto al 2025 e quasi il doppio rispetto al 2022 (9.153 mq). L’espansione, che porterà l’evento nei padiglioni 8 e 8.1 della Fira Gran Via di Barcellona, riflette una domanda senza precedenti da parte di nuovi espositori e partner storici. I leader del settore stanno ampliando la loro presenza, mentre i nuovi operatori colgono l’opportunità di far parte della piattaforma di crescita più influente del settore affiliati iGaming.

Dalle analisi sui mercati emergenti ai briefing normativi, fino alle strategie di marketing basate sull’intelligenza artificiale, iGB Affiliate Barcelona 2026 offrirà le competenze, l’innovazione e le connessioni necessarie per avere successo nell’ecosistema globale degli affiliati iGaming.

Gli affiliati interessati a partecipare possono registrarsi gratuitamente al seguente link: https://igb-affiliate.reg.buzz/?utm_campaign=bigba26-partner

PressGiochi