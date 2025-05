iGB Affiliate: Myleene Klass presenterà i prestigiosi Awards

Myleene Klass, conduttrice e musicista MBE, è stata confermata come presentatrice degli iGB Affiliate Awards 2025 (giovedì 3 luglio), ampiamente considerati i premi meritocratici più prestigiosi e trasparenti del settore. L’acclamata personalità televisiva e intrattenitrice, parte dell’era originale del Britpop, presenterà i premi a tema Cool Britannia in 20 categorie molto ambite.

Per celebrare i successi e le innovazioni della community di affiliati di iGaming, gli Awards si terranno al Troxy, uno splendido capolavoro Art Déco situato nel cuore dell’elegante East London. Il Troxy vanta 80 anni di tradizione musicale e ha ospitato esibizioni di Liam Gallagher, Jarvis Cocker, Garbage e dei Cure. L’edificio, lussuosamente arredato, è stato utilizzato come cinema e scuola di formazione per il London Opera Centre, prima di essere convertito in uno spazio per eventi dal vivo nel 2006.

I biglietti per l’evento in abito da sera, che comprende un ricevimento con drink, una cena di tre portate e musica dal vivo, spaziano da posti singoli e mezzi tavoli, fino a una scelta di opzioni di ospitalità VIP e sponsorizzazioni.

Stephen Carter, responsabile dei contenuti di affiliazione di Clarion Gaming e responsabile della giuria interna, ritiene che la popolarità degli Awards continui a crescere grazie alla sua reputazione di integrità e trasparenza. Ha dichiarato: “I nostri giudici esterni del settore sono selezionati per la loro competenza sia nel settore dell’affiliazione nel gioco d’azzardo online che in aree specialistiche relative ai singoli premi, come il gioco d’azzardo sicuro. Sono inoltre tenuti a firmare un accordo di riservatezza per mantenere riservate tutte le informazioni inviate e a dichiarare eventuali conflitti di interesse. Il settore rispetta il fatto che ogni candidatura vincente abbia avuto successo esclusivamente per i suoi meriti”.

Ha aggiunto: “Le candidature valutabili sono aumentate di oltre il 4% su base annua, con la categoria più contestata, in base al numero di candidature, che è quella del Miglior Programma di Affiliazione. La categoria in più rapida crescita è quella del Miglior Network di Affiliazione, con un aumento del 79%, mentre le altre categorie chiave sono quelle di Migliore Agenzia Digitale, Affiliate Idol e Miglior Nuovo Arrivato.

Grazie alla qualità delle candidature ricevute da aziende non affiliate per la categoria Campagna di Marketing dell’Anno, abbiamo creato un premio aggiuntivo per premiare la migliore campagna di un programma o network di affiliazione nel 2024. Abbiamo anche riscontrato un forte successo per la nuova categoria Migliore Piattaforma di Gestione Affiliazione, con la maggior parte dei provider leader e tutti quelli in più rapida crescita che si sono candidati.

I membri della community di affiliati del settore igaming possono ancora votare per il Gioco dell’Anno”.

