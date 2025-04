IGB Affiliate Manager Academy: presentazione di strategie efficaci di affiliazione basate sull’IA

Gli organizzatori dell’edizione di luglio di IGB L! VE – il primo che si terrà a Londra – hanno annunciato il lancio della IGB Affiliate Manager Academy focalizzata sull’IA che si terrà il 1° luglio come parte della London Igaming Week.

Il programma di formazione e tutoraggio che viene curato in collaborazione con AfferVeVe, fondato dal veterano affiliato marketer Lee -Ann Johnstone – e che guida le aziende su come lanciare, scalare e far crescere i programmi di affiliazione di successo, è stato progettato per aiutare le organizzazioni di tutte le dimensioni a capire come sfruttare le nuove tattiche e semplici strumenti IA per recuperare, trattenere l’affiliata più efficace.

L’Academy offrirà un mix di apprendimento pratico, valutazioni tattiche e coaching personalizzato che forniscono ai manager degli affiliati un’opportunità inestimabile di apprendere dai leader del settore. Ogni sessione includerà approfondimenti topici che attingono alle tendenze dominanti nel mercato.

In vista del lancio della nuova iniziativa, Lee-Ann Johnstone ha dichiarato: “Sono lieto che Clarion abbia invitato Afferssa a sviluppare una academy di formazione su misura appositamente per i gestori di affiliazione Igaming. In un settore in costante evoluzione e che è alimentato dalla prima adozione di nuove tecnologie, aziende e manager di affiliazione devono continuare ad apprendere per rimanere competitivi. L’unico modo in cui possiamo comprendere lo spazio affiliato e tutte le complessità che comporta è sul lavoro – dagli altri!

È sempre stato importante per me che coloro che hanno conoscenza la trasmettano agli altri e sono davvero entusiasta di avere il compito di guidare la cura di questo evento unico che riunisce il meglio del meglio per insegnare e allenare i manager delle affiliati mentre andiamo avanti.

Il divario tra i gestori di affiliati dotati di intelligenza artificiale e quelli che si affidano esclusivamente ai metodi tradizionali si sta allargando ogni mese. L’IGB Affiliate Manager Academy fornirà il ponte per garantire che le aziende siano dalla parte giusta di tale divisione”.

Riflettendo sull’importanza e sugli obiettivi della iGB Affiliate Manager Academy, la Global Portfolio Director Naomi Barton ha dichiarato:

“I nostri eventi dal vivo sono pensati per offrire un reale valore alla nostra comunità internazionale di stakeholder. Lee-Ann e il suo team di Affiverse stanno guidando il programma e i contenuti dell’accademia insieme al team di produzione eventi di iGB, con l’obiettivo di fornire formazione e mentoring su misura sia per i nuovi affiliate manager, sia per quelli già attivi, oltre che per chi desidera imparare e far crescere più rapidamente i propri programmi di affiliazione.

Il workshop offrirà un accesso esclusivo alle esatte tecniche basate sull’intelligenza artificiale che stanno aiutando i brand a ottenere risultati concreti. La cosa più importante è che non si tratta solo di teoria: sarà un percorso pratico guidato da esperti, incentrato su tattiche immediatamente applicabili, in grado di trasformare le performance del tuo programma.”

PressGiochi