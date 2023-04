iGB Affiliate London si colloca nel 5% dei migliori eventi b2b nel Regno Unito

L’edizione 2023 di iGB Affiliate London è stata classificata tra i primi 5% degli eventi commerciali del Regno Unito, secondo una ricerca condotta da Explori, i consulenti fieristici specializzati. Utilizzando la metodologia Net Promoter Score (NPS) che misura la disponibilità a consigliare un evento a colleghi e colleghi, iGB Affiliate London ’23 ha ottenuto un NPS di +61 (+51 nel 2022) e un punteggio di soddisfazione degli espositori di + 62 (+42 nel 2022). Entrambi rappresentano i punteggi più alti registrati nella storia dell’evento.

A conferma della classifica Naomi Barton, Portfolio Director responsabile del marchio iGB, ha dichiarato: “NPS viene utilizzato dagli organizzatori di eventi per misurare i livelli di soddisfazione nella comunità degli stakeholder. Chiede ai partecipanti e agli espositori, basandosi esclusivamente sulla loro esperienza in fiera, se raccomanderebbero di partecipare all’evento a colleghi e colleghi. Il numero di Detrattori viene sottratto dal numero di Promotori che danno un NPS che può essere in territorio positivo o negativo. Il Net Promoter Score misura il qui e ora rispetto all’esperienza storica o alla reputazione del marchio, motivo per cui è così rilevante per marchi come il nostro che si impegnano a seguire un programma di miglioramento continuo”.

Ha aggiunto: “Sebbene i punteggi NPS rappresentino un’importante conferma dell’esperienza che il team ha lavorato così diligentemente per offrire, sono lieta che la ricerca abbia anche identificato aree in cui possiamo migliorare l’esperienza per i nostri clienti. Il nostro obiettivo è fornire questi miglioramenti sia per l’edizione di luglio di iGB Live! ad Amsterdam e iGB Affiliate London nel febbraio 2024. Sono grato al nostro campione di ricerca per aver suggerito come e dove possiamo apportare miglioramenti”.

Riflettendo sui punti salienti dell’essere parte dell’esperienza iGB Affiliate London, Raluca Turtica, PR Manager presso l’espositore Mate Affiliates, ha dichiarato: “L’industria iGaming è un settore in rapida crescita e altamente competitivo. Eventi come iGB Affiliate London sono fondamentali per le aziende del settore per rimanere aggiornate sulle ultime tendenze, entrare in contatto con potenziali partner e clienti e mostrare le loro offerte a un pubblico più ampio. Riconosco personalmente l’importanza di sfruttare iGB Affiliate London per costruire il nostro marchio, entrare in contatto con i leader del settore e ottenere preziose informazioni sulle tecnologie emergenti e sulle tendenze del mercato”.

“L’internazionalismo è fondamentale e credo che la diversità di prospettive ed esperienze rappresentate all’iGB Affiliate London abbia contribuito a quelle che sono state discussioni significative e produttive su opportunità e sfide commerciali. Siamo stati entusiasti di far parte di un evento così dinamico e coinvolgente, e siamo rimasti particolarmente colpiti dall’alto livello di coinvolgimento ed entusiasmo”.

iGB Affiliate London 2023 è riuscito a battere i record su tutta la linea con più partecipanti che viaggiano da più paesi che in qualsiasi momento nella storia dell’evento. Il numero di visitatori unici dello spettacolo è stato di 5.763, un aumento del 40% rispetto all’edizione di aprile 2022 (4.116) e del 19% rispetto al 2020 (4.844), l’ultima edizione di iGB Affiliate London che si è svolta prima del Covid. Il numero di presenze dei visitatori che misura le visite di ritorno, ammonta a 7.176. Le impressionanti credenziali internazionali del marchio sono state evidenziate anche dai visitatori che si sono recati alla fiera da un numero record di 101 nazioni.

