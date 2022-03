iGB Affiliate London pronta ad ospitare i professionisti del gioco da 76 paesi

iGB Affiliate London 2022 potrebbe essere l’edizione più internazionale e diversificata dell’evento mai registrata. A partire dall’11 marzo, lo spettacolo ha ricevuto registrazioni da professionisti del settore con sede in un totale di 76 paesi.

In termini di ripartizione occupazionale, il 73% delle persone che si registrano per partecipare alla prima edizione di iGB Affiliate London da oltre 2 anni si classifica come decisori di livello C, con quasi un terzo (28,7%) del totale impostato per partecipare a iGB Affiliate London per la prima volta.

Naomi Barton, Portfolio Director responsabile del marchio iGB, ritiene che la diffusione geografica dei visitatori che si pre-registrano e l’anzianità del pubblico suggeriscono che iGB Affiliate London offrirà numerosi livelli. Ha affermato: “Il volume di visitatori che è significativamente superiore al modello per il 2020 è di per sé molto incoraggiante. Tuttavia, guardando oltre i dati grezzi, è chiaro che una percentuale significativa o è nuova al gioco (3,94%), ha attività che hanno meno di 2 anni (11,1%) o sta pianificando di partecipare a iGB Affiliate London per la prima volta ( 28,7%). La rappresentanza statunitense continua a tenere il passo con quasi la metà del totale (43,1%) operante dall’altra parte dell’Atlantico. In termini di interessi di settore la percentuale più alta (77%) ha confermato la volontà di connettersi con i giochi da casinò, seguita dalle scommesse sportive (61%) e dagli eSport (23,8%).

Naomi ha aggiunto: “In qualità di organizzatore di eventi, lavori per raggiungere un pubblico composto da professionisti senior del settore provenienti da tutto il mondo con interessi in un’ampia gamma di verticali, ed è quello che sta emergendo. Abbiamo goduto di edizioni di grande successo di iGB Affiliate Amsterdam e iGB Live! nell’autunno 2021 e le metriche indicano che lo slancio verrà riportato ad aprile, quando il settore si ricollegherà a Londra. Con l’ultimo mese che rappresenta il punto caldo per le registrazioni, tutti i dati puntano nella giusta direzione”.

Fuori dall’area espositiva, il programma della conferenza iGB Affiliate London prevede sessioni dedicate a questioni incentrate sul business tra cui la Coppa del Mondo FIFA 2022, la segmentazione del mercato geo/verticale, il branding e il design dei social media, il marketing digitale internazionale e la localizzazione, il marketing mobile in USA, Responsible Gambling, Best Practice, App Store Optimisation, Casino Live-Streaming e una sessione di panel dedicata allo sviluppo del settore degli affiliati negli Stati Uniti.

PressGicohi è media partner dell’evento.

PressGiochi