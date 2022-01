iGB Affiliate London, prevista crescita del 28% per metriche occupate ed espositori

iGB Affiliate London, l’evento che si terrà a Londra il13-14 aprile 2022 tornerà nella sua sede di ExCeL dopo un’assenza di 2 anni forzata dal Covid. Le ultime metriche dello spettacolo pubblicate 11 settimane prima dell’evento, confermano la partecipazione di 159 espositori e sponsor (150 nel 2020), tratti da 29 nazioni e occupando la superficie netta uno spazio di 6.265 mq, un aumento del 28% rispetto alle dimensioni fisiche dell’edizione 2020, e ora si estende su tre padiglioni di ExCeL.

L’industria sta riponendo fiducia nel marchio iGB con un aumento sia del numero di sponsor che del livello di investimento, quest’ultimo già in aumento del 5% rispetto alla cifra finale raggiunta nel 2020.

Naomi Barton, Portfolio Director responsabile del marchio iGB Affiliate di proprietà di Clarion Gaming, ritiene che le cifre siano di buon auspicio per quella che è sicura sarà una celebrazione internazionale del settore degli affiliati iGaming quando si riunirà all’ExCeL London. Ha dichiarato: “Sono lieta di confermare queste cifre che sono state raggiunte ben 11 settimane prima del lancio, con il team che continua a commercializzare le opportunità e i vantaggi di essere parte dell’evento più importante del settore. C’è fiducia nel settore degli affiliati iGaming e l’ottimismo, l’energia e il desiderio di riunirsi e fare rete rappresentano un’estensione di ciò che abbiamo sperimentato con il marchio iGB lo scorso settembre ad Amsterdam, quando una ricerca indipendente sulla soddisfazione post-show ha collocato iGB Live!/iGB Affiliate Amsterdam tra i primi dieci per cento degli eventi confrontati con i visitatori e tra i primi tre per cento d’élite per gli espositori”.

PressGiochi