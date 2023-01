iGB Affiliate London. Naomi Barton: “iGB INTRODUCING contribuirà a facilitare migliaia di incontri in fiera”

Gli organizzatori di iGB Affiliate London (8 – 11 febbraio, giorni di apertura dello spettacolo dal 9 al 10 febbraio, ExCeL London) hanno annunciato il lancio di iGB INTRODUCING, una nuova iniziativa in fiera che è stata creata per facilitare migliaia di incontri in due giorni della fiera leader del settore. Aperto a tutte le parti interessate dello spettacolo iGB INTRODUCING è progettato per connettere fisicamente tutti i partecipanti, espositori, sponsor e fornitori che sono attivi nello spazio di affiliazione igaming, dal vivo all’evento.

Spiegando il background e lo scopo dell’iniziativa, Naomi Barton, Portfolio Director responsabile del marchio di eventi iGB ha dichiarato: “iGB INTRODUCING è una risposta ponderata ai risultati della nostra ricerca post-spettacolo condotta tra le parti interessate che hanno partecipato alla fiera del 2022. Dal nostro punto di vista, la ricerca consiste nell’identificare le lacune e quindi fornire soluzioni creative per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. La ricerca indipendente condotta da Explori ha rilevato che mentre iGB Affiliate London ha ottenuto ottimi risultati sia con i visitatori che con gli espositori, era necessario aiutare a facilitare e incoraggiare nuove connessioni e relazioni.

Mentre quasi 7 partecipanti su 10 hanno incontrato nuovi clienti, partner e fornitori grazie a iGB Affiliate London, c’è un notevole appetito per ulteriori connessioni per identificare prodotti, soluzioni, tendenze del settore e stabilire nuove relazioni commerciali. Il Journey of Connections inizierà a metà gennaio utilizzando l’app Swapcard e culminerà in loco grazie all’hub di networking iGB INTRODUCING e ai numerosi eventi aziendali e di social networking che sono una parte centrale dell’esperienza iGB Affiliate London.

Naomi Barton ha aggiunto: “L’edizione 2023 di iGB Affiliate London sarà la più grande mai registrata e poiché lo spettacolo continua a crescere, è imperativo che aiutiamo i visitatori e gli espositori fornendo opportunità di networking curate che colleghino il numeroso pubblico il cui supporto ha contribuito a rendere iGB Affiliate London il preminente evento live globale nello spazio di affiliazione igaming. iGB INTRODUCING fa parte di questo impegno continuo.”

