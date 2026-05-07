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iGB Affiliate Awards, esperienza elevata con il trasferimento al 31º piano di The Shard

I vincitori delle 22 categorie degli iGB Affiliate Awards di luglio saranno premiati davanti ai loro colleghi nell’elegante cornice dello Shard, l’iconico punto di riferimento situato nel cuore di Londra.

07 Maggio 2026

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I vincitori delle 22 categorie degli iGB Affiliate Awards di luglio saranno premiati davanti ai loro colleghi nell’elegante cornice dello Shard, l’iconico punto di riferimento situato nel cuore di Londra.

Lo Shard è stato concepito come una “Vertical City” architettonicamente straordinaria che emerge dal Tamigi e, con i suoi quasi 310 metri di altezza (1.016 piedi), è l’edificio più alto dell’Europa occidentale.

Annunciando la scelta di questa splendida nuova location per ospitare quelli che sono considerati i premi più democratici e trasparenti del settore del gaming, il Managing Director di World Gaming Group, Alex Pratt, ha dichiarato: “Ogni evento dal vivo deve evolversi parallelamente ai gusti e alle esigenze in continua trasformazione della propria comunità di stakeholder.

Lo Shard è una delle location più eleganti e contemporanee di Londra e riflette perfettamente l’energia e la personalità di un settore dinamico, sostenuto da una mentalità progressista e orientata al ‘si può fare’.”

Ha aggiunto: “La cerimonia si svolgerà presso il ristorante Aqua Shard, situato al 31° piano. Abbiamo sostituito la tradizionale disposizione con tavoli con un formato in piedi, che permetterà a tutti di fare networking in modo più ampio e libero. Il nostro obiettivo è reintegrare la cerimonia nel flusso della serata e riportarla al centro dell’esperienza degli awards.

Oltre un milione di persone ha visitato lo Shard nel suo primo anno di apertura e la struttura ha superato 300 grattacieli vincendo l’Emporis Skyscraper Award internazionale. Lo Shard è una location indimenticabile e sono certo che il settore saprà apprezzarne l’architettura straordinaria e l’atmosfera unica.”

Gli iGB Affiliate Awards apriranno alle ore 20:00 del 2 luglio, con cibo servito sotto forma di bowl, finger food e canapé curati dall’Executive Chef di Aqua Shard, Mark Abbot.

 

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